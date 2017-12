La nouvelle Peugeot 308 GT se donne un air animal

Il faut vraiment y regarder de près. Et surtout regarder du bon côté. Mais oui, le facelift de la Peugeot 308 GT est bel et bien arrivé. Léger et uniquement sur l’avant de l’auto. En effet, la face avant gagne un peu en caractère avec une calandre plus verticale et un pare-chocs plus dynamique joliment découpé.

Diaporama Les marques de voitures les plus vendues au Luxembourg Fiche technique



Modèle essayé: Peugeot 308 GT 1,6 THP 205 ch

Cylindrée: 1 598 cm3

Puissance: 205 ch à 6 000 tr/min

Couple: 285 Nm à 1 750 tr/min

Boîte: manuelle à six rapports

0 à 100 km/h: 7,5 s

Vitesse maxi: 235 km/h

Dimensions: 4,25 m de long;

1,80 m de large; 1,45 m de haut

Empattement: 2,62 m

Volume de coffre: mini 420 litres

Poids: 1 200 kg

Émissions de CO2: 130 g/km

Conso: 5,6 litres aux 100 km

Tarif de base: 30 342,64 euros



Les plus...

- Un look discret mais d’une efficacité redoutable

- Un bloc moteur de 205 ch parfaitement pensé

- Position de conduite basse



... et les moins

- Une toute petite lucarne arrière

- Pas de boîte automatique sur cette 308 GT essence

Avec ces ajustements, la 308 GT se fait plus animale. Mais uniquement sur la forme. Et c’est tant mieux. Best-seller de Peugeot, cette 308 n’avait pas besoin de grand-chose pour se refaire une jeunesse. Et son 1,6 THP de 205 ch reste une référence en la matière.

Vif et onctueux à la fois, il marie à la perfection ce besoin de sécurité et cet autre besoin de pouvoir lâcher les chevaux de temps à autre. Pour cela, on peut compter sur le mode «sport» développé par les ingénieurs de la marque du Lion, mais aussi sur ce fameux volant en position basse qui rend la conduite autrement plus agréable.

Si certains regretteront que Peugeot se soit contenté de reprendre la face avant de la 308 produite en Chine, il faut quand même admettre que cela a de la gueule. La marque au Lion profite aussi de ce renouveau pour ajouter l’interface du Peugeot 3008 avec la navigation 3D et le Mirror Screen qui permet d’avoir Android Auto ou Apple CarPlay sur votre écran tactile. Sans oublier le cruise control adaptatif.



(Patrick Théry/L'essentiel)