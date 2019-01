BMW X5, toujours plus fort

Présenté en 1999 à Atlanta, il fut le premier modèle du segment des SAV (Sports Activity Vehicle) à la sauce BMW. Au point de rencontrer un succès mondial jamais démenti, avec plus de 2,2 millions d'unités vendues à ce jour. Presque 20 ans plus tard, la quatrième génération du X5 met la barre encore plus haut. Bien aidé par son gros moteur 3.0 litres diesel de 265 ch et 620 Nm de couple, associé à une boîte automatique à huit vitesses toujours aussi performante, ce gros «bébé» étonne encore et toujours. D'abord parce qu'il a pris de la caisse avec 4,922 m de long (+36 mm) pour 2,004 m de large (+66 mm) et 1,745 de haut (+19 mm), avec un empattement porté à 2,975 m (+42 mm). Et cela le rend encore plus confortable et habitable.

Les plus...



- Son confort et son habitabilité

- Ses technologies embarquées

- Sa transmission intégrale

- Son pack 7 places en option

- Ses trois variantes de moteurs

- Sa construction soignée



... et les moins



- Son système de maintien dans la file qui se montre trop brutal

- Ses performances trop justes

- Son tarif et ses options

Hyper moderne, il s'utilise aisément avec des écrans paramétrables à l’envi et un processeur 7.0 capable de donner l’état du trafic comme de trouver les places de parking idéales. Mieux, la mise à jour de ce système peut désormais se faire à distance.

Tout-terrain

Après une cure d’amaigrissement sensible sur les dernières générations, la quatrième accuse un léger surpoids. La version diesel d’entrée de gamme xDrive30d est un 6 cylindres de 265 ch. La version «sport» M50d gagne 19 chevaux (400 au total) tout en réduisant sa consommation moyenne et surtout ses rejets de CO2. Seule version essence, la xDrive40i de 340 ch remplace le modèle xDrive35i de 306 ch.

Davantage de motorisations vont venir se greffer progressivement à la gamme, dont une version hybride rechargeable xDrive40e (450 ch) et une X5 M très musclée à moteur V8 de 600 chevaux. Tout-terrain (eh oui!) ou route, ce BMW X5 4e génération maîtrise le sujet. Hyper confortable, peu sujet au roulis, il se révèle une solide et jolie machine pour avaler bien des kilomètres.

(Denis Berche/L'essentiel)