La Série 3, couteau suisse qui se commande à la voix

«Hey BMW, j’ai froid!». Après cette simple requête à voix haute, le chauffage se met en marche, la température augmentant de quelques degrés. La 7e génération de la Série 3 inaugure le nouveau système d’assistance vocale de la marque allemande. Pour celle-ci, rien de plus normal que son best-seller (15,5 millions d’unités vendues depuis 1975, leader dans le segment des berlines intermédiaires premium) étrenne cette technologie.

Les Plus...



Un design extérieur plus audacieux et raffiné

L’acoustique très aboutie

L’affichage tête haute

Mode Sport très performant



... et les moins



Place centrale à l’arrière restreinte (transmission)

Manque de rangements FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: BMW 320d Berline

Cylindrée: 1 995 cm3

Puissance: 190 ch à 4 000 tr/min

Couple: 400 Nm à 1 750 tr/min

Boîte: automatique 8 vitesses

0 à 100 km/h: 6,8 s

Vitesse maxi: 240 km/h

Dimensions: 4,709 m de long; 1,827 m de large; 1,442 m de haut

Empattement: 2,851 m

Volume de coffre: mini 480 litres

Poids: 1 450 kg

Émissions de CO2: 117 g/km

Conso: mixte 4,5 litres aux 100 km

Tarif de base: 34 800 euros

Que ce soit pour entrer une destination dans le GPS, connaître le niveau d’huile ou la météo, enclencher la radio, etc., les échanges se font en parlant. Si cela peut paraître un peu «gadget» à certains égards, et encore perfectible, cette commande vocale préfigure la façon dont les nouvelles générations utiliseront des véhicules de plus en plus autonomes. Avec des fonctionnalités et des compétences qui s’enrichiront au fil du temps, grâce à des mises à jour.

Dans le même esprit, il n’est plus forcément besoin de toucher l’écran de contrôle pour activer les fonctions, un simple geste de la main passée devant peut suffire... Pour le reste, le «couteau suisse» germanique ne déroge pas à sa réputation. Les fondamentaux sont là: sportivité, confort, plaisir de conduite.

Autant d’agréments qui ont été encore repoussés, grâce à un châssis revu, un centre de gravité abaissé, la répartition du poids à 50/50, ou encore l’apparition d’un système d’amortissement progressif. Cinq motorisations seront accessibles lors de la commercialisation, en mars 2019, entre deux essence et deux diesels quatre cylindres développant de 150 à 258 ch. Le diesel six cylindres en ligne amènera la 330d à 265 ch.

(De notre envoyé spécial à Faro (Portugal), Mathieu Vacon/L'essentiel)