Mercedes lance une offre 100% électrique

Passage obligé, la voiture électrique voit les constructeurs s'y mettre, les uns après les autres, derrière Tesla. Après Jaguar (i-Pace) et Audi (e-Tron), voici Mercedes (EQC) qui rentre dans la bataille. Le Mercedes EQC est le premier d'une famille 100 % électrique, qui va s'enrichir dans les dix ans à venir d'une foule de modèles EQ Boost (batterie 48 Volts), EQ Power (hybride rechargeable) et EQ (modèles 100 % électriques).

Fiche technique





Modèle essayé: Mercedes EQC 400 AMG Line

Motorisation: 2 moteurs électriques asynchrones AV/AR

Puissance: 408 ch combinés

Couple: 765 Nm combinés

0 à 100 km/h: 5,1 s

Vitesse maxi: 180 km/h

Dimensions: 4,761 m de long; 1,884 m de large; 1,623 m de haut

Empattement: 2,873 m

Volume de coffre: mini505 litres; maxi 1 460 litres

Poids: 2 425 kg

Émissions de CO2: 0 g/km

Conso. mixte: 22,2 kWh/100 km

Autonomie annoncée: 470 km en cycle NEDC, 417 km en cycle WLTP

Tarif de base: 77 220 euros



Les plus...



•Son silence et son confort

•Ses belles performances

•Sa présentation qualitative

•Sa facilité de conduite



... et les moins



•Son manque d'autonomie

•Sa masse conséquente

•Son absence de rangement spécifique pour les câbles









Une telle motorisation étant par nature vouée à un usage urbain et périurbain, on peut se demander l'intérêt d'une telle motorisation sur les routes et autoroutes, vu l'état d'installation des bornes. On ne peut que constater que le réseau de charge rapide est trop peu développé pour permettre une utilisation au long cours de ces véhicules à l'autonomie bien trop restreinte. Mercedes avait choisi Oslo, capitale mondiale de l'électrification automobile, pour présenter son EQC 400. Le réseau de charge y est largement développé et les modèles tout-électrique défilent les uns derrière les autres.

Ça envoie en démarrages et relances

Faussement ressemblant à un GLC, l'élégant EQC 400 se fond dans la masse, son monogramme sur le coffre faisant référence à la puissance combinée des deux moteurs (un par essieu). 408 ch au total, pour un couple maximal immédiat de 760 Nm. Comme pour n'importe quel modèle électrique, ça envoie en démarrages et relances, avec le 0 à 100 km/h en 5,1 s!

Conduite en douceur, et en silence, aucun bruit de roulement, cet EQC 400, bête de 2,4 tonnes dont 650 kg de batteries, se manie aisément sauf... au freinage qu'il faut savoir anticiper. S'il n'est pas le roi de l'agilité, sa stabilité rassure. Sa batterie lithium-ion de 80 kWh autorise une autonomie d'environ 300 km en conditions réelles, la récupération d'énergie en décélération étant activable avec les palettes au volant.

(De notre envoyé spécial à Oslo (Norvège), Denis Berche/L'essentiel)