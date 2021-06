MG EHS, un mastodonte intelligent hybride

MG, légendaire constructeur anglais, fondé en 1924 et passé sous pavillon chinois, concurrence le marché électrique avec sa nouvelle MG EHS Hybride Rechargeable. Un imposant SUV dont l’élégance et l’intelligence sont remarquables pour l’un des modèles les moins chers du segment. Avec elle, MG a clairement joué la carte de la simplicité en ne proposant qu’une option, la caméra a 360°, deux finitions, Comfort ou Luxury, et quatre couleurs. Mais sans oublier d’être généreux.

La MG EHS hybride associe un look plutôt sportif à une structure rassurante en acier à haute résistance et laminé. L’autonomie électrique permet d’effectuer une petite cinquantaine de kilomètres, l’une des meilleures performances parmi la concurrence. Mais il faudra 4h30 minimum pour la recharger, même sur borne «rapide». Et une fois vidée de sa batterie, cette MG de 258 chevaux, avec une boîte automatique à dix rapports, est plutôt gourmande en carburant pour un réservoir de seulement 37 litres. Principale limite de ce mastodonte.

Pour le reste, le véhicule propose une conduite agréable, silencieuse, avec une touche EV qui force la propulsion électrique. D’ailleurs l’intelligence de la MG EHS est marquante si on y ajoute l’analyse des besoins en énergie selon la route et le système XDS (Verrouillage électronique du différentiel), qui permet de réduire la perte de puissance. A l’intérieur, au-delà de l’espace confortable disponible le cockpit, entièrement numérique avec un tableau de bord virtuel de 12.3" et un second écran tactile de 10,1", en fait un petit bijou technologique.

Les plus Le prix d’entrée Son silence La finition

Les moins La consommation de carburant Lenteur de l’écran tactile Performance limitée

(L'essentiel/Nicolas Chauty)