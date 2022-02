MG poursuit sa percée en Europe

La marque anglaise, autrefois connue pour ses roadsters, fait son trou avec ses SUV électrifiés. Elle a triplé ses ventes sur un an sur le Vieux Continent en 2021, avec 52 000 immatriculations, dont 731 pour le Belux (65 au Luxembourg), où elle est distribuée par Astara.

«Pour l’instant, les deux tiers des ventes se font à des sociétés. Il faut percer sur ce marché, porte d’entrée vers les particuliers», expose Bart Hendrickx, responsable des relations publiques au Belux. Pour y parvenir, MG a notamment passé un accord avec le loueur de véhicules Arval dans six pays, dont le Grand-Duché.

La marque compte pour l’instant sur quatre modèles, et un cinquième est attendu cette année. Le SUV compact ZS EV, 100% électrique, a inauguré le retour en Europe. Restylé l’an passé, il représente le plus gros des ventes. 2021 a vu les arrivées du SUV familial Marvel R, 100% électrique, et le MG EHS complète la gamme avec de l’hybride rechargeable.

Associé à CATL

Des modèles plutôt bien nés, s’inscrivant dans le «moyen de gamme» avec un design passe-partout, des présentations sobres mais modernes, pour des capacités modestes. Explication de cet «entre-deux»: «Le positionnement tarifaire est plutôt agressif» pour des véhicules relativement bien dotés et garantis sept ans, souligne Bart Hendrickx. Pour exemple, la ZS EV équipée d’une batterie de 51 kWh et 320 km d’autonomie s’affichant à 32 000 euros et à 36 000 euros avec la 72 kWh (440 km d’autonomie).

Derrière cette offensive, le groupe SAIC Motor pèse de tout son poids. Le premier constructeur automobile chinois et 7e mondial est notamment associé à son compatriote CATL, un fabricant de batteries éprouvé. SAIC produit aussi des Volkswagen pour le marché chinois depuis 1984 et a créé une coentreprise similaire avec General Motors en 1997.

Le MG5, premier break 100% électrique MG frappe fort en lançant le premier break 100% électrique au monde. Avec 4,60 m de long pour une capacité de coffre allant de 479 à 1 367 litres, et une capacité de traction de 500 kilos, le MG5 sera disponible à compter du mois prochain, à partir de 31 500 euros dans sa version Standard (50 kWh, 130 chevaux, 320 km d’autonomie). Dans sa version «Long» dotée d’une batterie de 61 kWh, le break affiche 400 km d’autonomie théorique. En rechargement maximum de 87 kW, 80% de la batterie est complétée en 40 minutes. Il faut quasi six heures pour la charger complètement sur 11 kW.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)