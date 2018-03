La Levante S a déjà changé

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Maserati Levante S Q4 Gransport

Moteur: V6, Biturbo, 24 soupapes, 2 979 cm3

Puissance: 430 ch à 5 750 tr/min

Couple: 580 Nm à 5 000 tr/min

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 5,2 s

Vitesse maxi: 264 km/h

Dimensions: 5 m de long; 1,97 m de large; 1,68 m de haut

Empattement: 3,004 m

Volume de coffre: mini 580 litres

Poids: 2 109 kg

Émissions de CO2: 253 g/km

Conso.: mixte 10,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 99 850 euros Les Plus...



Présentation très soignée

Technologie modernisée

Châssis très efficace

Direction communicative

Combinaisons intérieures



... et les moins



Pack assistant conducteur uniquement en option

Volume de coffre trop faible

Banquette arrière pour deux

Belle, costaude et super efficace à la fois! La Levante, SUV luxe version latine de Maserati, revoit sa gamme un an après son lancement. Et en profite pour hausser le niveau de ses équipements high-tech, histoire de marquer des points face à la concurrence.



Si Ferrari ne veut toujours pas se mettre au SUV, au contraire de Lamborghini avec l'Urus, Maserati fonce dans le segment. Et la marque au Trident de rappeler que le bloc V6 essence doublement turbocompressé de sa Levante S (430 ch, déclinaison la plus puissante), est produit du côté de Maranello, chez... Ferrari. Cette Levante doit «doubler» les ventes de Maserati. Plus de 30 000 exemplaires devraient être produits cette année, dont 40 % pour la Chine, où les femmes en raffolent, paraît-il.



Techniquement, la Levante repose sur la même plate-forme que les berlines Quattroporte et Ghibli. Et elle reprend les deux finitions GranLusso (élégance raffinée) et Gran Sport (sportivité affirmée). Désormais à assistance électrique plutôt qu’hydraulique, la direction est devenue bien plus précise et communicative. De quoi se réjouir avec les accélérations fougueuses de ce GranSport V6 3.0 de 430 ch.



Pour ce cru 2018, Maserati s'est mis au niveau côté technologie embarquée (régulateur de vitesse adaptatif, caméra à 360 degrés, système d’info-divertissement avec Apple CarPlay et Android Auto). La Levante fait aussi un pas vers la conduite autonome, même si elle impose encore de devoir tenir légèrement le volant. Séduisante comme tout ce qui vient d'Italie, la Levante impressionne par sa présentation léchée, son habitacle spacieux et sa suspension pneumatique jamais trop raide.



Elle offre surtout un plaisir de conduite immense, avec un moteur de 430 chevaux au bruit magnifique. Et malgré ses deux tonnes, elle n'est pas du genre à flemmarder.





(De notre envoyé spécial à Courmayeur et Cervinia (ITALIE), Denis Berche )