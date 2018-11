La petite électrique de BMW gagne en autonomie

BMW accentue l’attractivité de la voiture électrique, en dotant son i3 de nouvelles batteries qui élargissent encore son autonomie. Lors de son lancement en 2013, la petite allemande montrait une capacité de 60 ampères-heure (Ah) et une énergie de 22,6 kWh, avant de gagner un tiers de puissance trois ans plus tard.

Fiche technique



Modèle essayé: BMW i3 moteur électrique 120 Ah

Batteries: Lithium-ion

Puissance: 75 kW à 4 800 tr/min

Couple: 250 Nm à 0 tr/min

0 à 100 km/h: 7, 3 s

Vitesse maxi: 150 km/h

Dimensions: 4,011 m de long; 1,775 m de large; 1,598 m de haut

Empattement: 2,570 m

Volume de coffre: 260 litres

Poids: 1 365 kg

Émissions de CO2: 0 g/km

Autonomie: 260 km dans des conditions urbaines, en mode de conduite COMFORT

Tarif de base: 39 350 euros Les plus...



. Pari réussi sur l’autonomie

. Une conduite relaxante

. Nouvelle option pack sport et nouvelles finitions

. Un concept «vert» global



... et les moins



. Un confort en dessous des standards de la marque

. Montants latéraux gênants

. Peu de rangements



Cette troisième génération double les données d’origine, à 120 Ah et 42,2 kWh. Le tout en maintenant une taille et un poids inchangés, ce qui reste le nerf de la guerre dans la course à l’économie d’énergie. La BMW i3 et son pendant sportif i3s peuvent désormais, en utilisation quotidienne, parcourir 260 km, soit une augmentation de près de 30 %.

De 0 à 100 km/h en sept secondes

Séduisant, en théorie, et... réalisable en pratique. Mais pas dans n’importe quelles conditions. Inséré dans un trafic mêlant passages en ville et sur routes secondaires, le concept montre toute son utilité. Enclenché à bon escient, le régulateur de vitesse adaptatif gère de manière optimale les tempos de rechargement aux freinages et décélérations.

On surprend alors la jauge permettant d’observer cette récupération d’énergie cinétique aller jusqu’à grignoter des gains d’autonomie... Le stress de tomber en rade d’énergie s’efface. Mission accomplie.

Ce qui ne se fait pas aux dépens d’une conduite dynamique, les moteurs de 170 et 184 ch permettant de régler le 0 à 100 km/h en sept secondes.

(De notre envoyé spécial à Faro, Mathieu Vacon)