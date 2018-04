Cette Kia Stinger est une énorme surprise

Censée consacrer les ambitions de Kia face aux reines allemandes du premium, la Stinger GT, avec son alléchant V6 de 370 ch, n'a vraiment pas à rougir de la comparaison. Son essai fut une énorme surprise. Cette voiture presque parfaite, à la plastique soignée, propose rien de moins qu'un V6 3,3 litres bi-turbo envoyant 370 chevaux avec 510 Nm de couple, via une boîte auto huit rapports et une transmission intégrale de série.

Les Plus...

... et les moins



Habitabilité et coffre

Visibilité sur les côtés

Gourmande en carburant

Duo V6/boîte très efficace

Châssis vraiment impeccable

Excellente suspension pilotée

Prix très compétitif



FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Kia Stinger GT 3.3 T-GDi 370 ch

Moteur: 6 cylindres en V ess. bi-turbo de 3 342 cm3

Puissance: 370 ch à 6 000 tr/min

Couple: 510 Nm à 1 300 tr/min

Boîte: auto huit rapports

0 à 100 km/h: 4,9 s

Vitesse maxi.: 270 km/h

Dimensions: 4,83 m de long; 1,87 m de large; 1,40 m de haut

Empattement: 2,905 m

Volume de coffre: mini 406 litres; maxi 1 140 litres.

Poids: 1 909 kg

Émissions de CO2: 244 g/km

Conso.: mixte 10,6 litres aux 100 km

Tarif de base: 52 215 euros



Rien à envier!



Alerte de collision imminente, régulateur de vitesse intelligent, lecture des signaux routiers, aide active au maintien de voie, surveillance d’angle mort, détecteur de fatigue, feux de jour automatiques, sept airbags (dont un genoux), capot actif pour la protection des piétons, la Kia Stinger a tout. Et de série s'il vous plaît! On peut y ajouter les sièges proposant six zones de réglages, chauffés et ventilés à l’avant, chauffés à l’arrière.





Ce n'est pas pour rien que le groupe sud-coréen Hyundai-Kia a débauché l’ingénieur Albert Biermann, l'homme qui dirigeait la conception du département Motorsport du constructeur bavarois BMW. C’est lui qui a présidé à la mise au point du moteur, et surtout du châssis de la Stinger. On comprend donc facilement pourquoi cette Stinger, magnifique coupé quatre portes à l'énorme pouvoir de séduction, est aussi bien née.

Dès les premiers kilomètres, le plaisir l'emporte

Si le design de Hyundai-Kia est dirigé depuis dix ans par Peter Schreyer, débauché chez Audi, la Stinger est l’œuvre d'un Français, Grégory Guillaume, ex-Audi lui aussi. Si Kia propose la Stinger avec des 4 cylindres turbo, (2.0 essence 255 ch et 2.2 diesel 200 ch), c’est le V6 qui nous a donné envie de l'essayer.

Dès les premiers kilomètres, le plaisir l'emporte, puisque tout est immédiatement à sa place. En mode «Comfort», le moteur tourne discrètement, la suspension étant confortable. Et l'on fait vite corps avec cette Stinger tellement facile et plaisante à rouler tant le moteur et la boîte automatique huit rapports entrent en fusion. Sur autoroute, le V6 bi-turbo chante sympathiquement à l'accélération. Et il pousse fort! En mode Sport, les suspensions et la direction se durcissent, le moteur devenant alors plus sonore et les accélérations encore plus incisives. Train avant très aiguisé, train arrière très affûté, la Stinger assure de manière vraiment épatante. C'est une voiture passionnante à découvrir et à conduire. Et ce même si c'est une Kia.

(Denis Berche/L'essentiel)