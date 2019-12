Toyota relance son C-​​HR avec un style à part

Lancé voici trois ans, le Toyota C-HR a fait son trou malgré un style très clivant. À mi-vie, son restylage cosmétique ne fera pas de grosse différence, au contraire de sa nouvelle motorisation. Au 1.8 122 ch hybride de la Prius est en effet venu s'ajouter le 2.0 184 ch de la Corolla. Et le SUV «coupé», aux lignes particulièrement agressives et si différentes, de devenir alors une tout autre voiture.

Fiche technique:



Modèle: Toyota C-HR 2.0

Moteur: moteur à essence 4 cylindres à cycle Atkinson de 1 987 cm3 et deux machines électriques

Puissance: 184 chevaux

Couple: 190 Nm

Boîte: automatique à variateur (CVT)

Vitesse maxi: 180 km/h

0 à 100 km/h: 8,2 s

Dimensions: 4,40 m de long, 1,80 m de large, 1,56 m de haut

Empattement: 2,64 m

Poids: 1 485 kg

Volume coffre: 358 litres

Émissions de CO2: 92 g/km

Conso.: mixte 4 l aux 100 km

Prix: à partir de 28 895 euros

D'autant qu'en dépit de sa puissance accrue, le Toyota C-HR est un «monstre» de vertu avec des émissions de CO2 (cycle NEDC) à 92 g/km et une consommation annoncée à 4 litres. Avec ce nouveau moteur, l'agrément de conduite fait incontestablement un sacré bond en avant. Doté de la transmission épicycloïdale à variation continue, il faut cependant le conduire le pied léger pour éviter les emballements du moteur.

Peu de rangements

Reste que le couple se montre imposant dès les plus bas régimes, même si l'on veillera toujours à ne pas épuiser la batterie pour garder une capacité d'accélération maximale. C'est que les 109 ch de puissance électrique jouent un rôle considérable alors que l'autonomie en mode «zéro émission» reste néanmoins limitée à quelques kilomètres seulement. À bord, le C-HR reste, et c'est bien dommage, très imparfait. Peu de rangements, une seule prise USB, un système multimédia peu intuitif, des places arrière trop sombres et un petit volume de coffre diminué de 19 litres. Toyota aurait pu faire bien mieux!

Avec son style à part, il ne compte cependant aucun concurrent direct. On l'aimera… Ou pas! Mais sa différence peut suffire à engendrer un coup de cœur pour cet inclassable Toyota C-HR, devenu plus polyvalent et plus agréable.

Les plus: - Son moteur à la hauteur - Son style peu ordinaire - Son comportement routier - Son châssis dynamique

Les moins: - Sa visibilité arrière limitée - Son volume de coffre - Ses places arrière très sombres

(De notre envoyé spécial à Cascais, Denis Berche/L'essentiel)