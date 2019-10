La S60 est la première Volvo sans diesel

En 2017, Volvo avait frappé fort en renonçant aux moteurs diesels pour ses futurs modèles. Le premier, la Volvo S60 (une berline), est disponible avec deux motorisations hybrides rechargeables (T6 de 340 ch et T8 de 400 ch de puissance combinée) et trois versions essence T4 (190 ch), T5 (250 ch) et T6 (310 ch). Comme le break V60, la S60 mesure 4,76 mètres de long et repose sur la plateforme SPA (Scalable Product Architecture), également utilisée par les plus grandes V90 et S90. Plus musclée que la grande S90, cette S60 se pare des phares «Marteau de Thor» et des feux arrière en C.

Fiche technique



Modèle: Volvo S60 T5 R-Design

Moteur: 4 cylindres en ligne turbo essence 1 969 cm3

Puissance: 250 ch à 5 500 tr/min

Couple: 350 Nm de 1 800 à 4 800 tr/min

Boîte: auto Geartronic 8 rapports

0 à 100 km/h: 6,5 s

Vitesse maxi: 240 km/h

Dimensions: 4,76 m de long; 1,85 m de large; 1,43 m de haut

Empattement: 2,87 m

Volume coffre: mini 430 litres; maxi 1 241 litres

Poids: 1 606 kg

Émissions de CO2: 152 g/km

Consommation: mixte 6,6 litres aux 100 km

Tarif de base: 42 886 euros



Les plus...



Son comportement routier

Sa présentation intérieure

Ses aides à la conduite

Son design suédois attrayant



... et les moins



Sa boîte auto peu réactive

Son confort assez ferme

Son moteur trop neutre

Sa suspension sport inutile



La gamme de moteurs se compose de quatre cylindres essence 2 litres, complétés par un moteur hybride plug-in. La T4 est une traction avant de 190 ch. La T5 offre au choix une traction avant ou une quatre roues motrices de 250 ch. Enfin, la T6 dispose de 310 ch, version quatre roues motrices. Le moteur hybride plug-in T8 Twin Engine développe 390 ch en version de base, 405 ch en version Polestar Engineered. Sur la T5 traction avant, avec boîte auto à huit rapports (il n'y a aucune boîte manuelle sur la S60), malgré le caractère plus sportif du pack R-Design, le quatre cylindres se montre trop plat et linéaire (le 100 km/h atteint en 6,5 secondes et 240 km/h en pointe).

Dotée d'une suspension plus rigide et plus sportive, cette S60 réagit avec un certain dynamisme, mais son confort de conduite est plus ferme. La sécurité restant la préoccupation de Volvo, l'équipement de série est généreux avec l'assistance étendue au maintien de voie, la reconnaissance de la fatigue et des panneaux de signalisation routière. La navigation est de série sur cette berline, tout comme Apple CarPlay et Android Auto. Le système Pilot Assist, assistance semi-autonome enrichie, n'est malheureusement qu'une option

(Denis Berche/L'essentiel)