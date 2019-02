Le Edge, américain dans l'âme

Débarqué en Europe en 2016, le Ford Edge s’offre déjà une cure de jouvence sur sa deuxième génération, avec une nouvelle face avant, un arrière redessiné, des évolutions sensibles aussi bien mécaniques que technologiques. Au sommet de la gamme des SUV Ford en Europe, le Edge veut conquérir le Vieux Continent, même s'il reste profondément américain dans l'âme.

Les Plus...



- Habitacle vraiment spacieux

- Look modernisé agréable

- Équipements généreux

- Coffre modulable et imposant

- Mariage réussi du moteur 2.0 et de la boîte auto 8 rapports



... et les moins



- Consommation élevée

- Performances trop moyennes

- Poids trop important

En témoignent des dimensions impressionnantes, avec une longueur de 4,83 m et une largeur de 2,18 m, rétroviseurs déployés. Gare au parking! Mais que d'espace aux places arrière, pourvues de leur chauffage et de prises (y compris une de 230 V) pour recharger smartphones et tablettes. Bien entendu, le coffre du «monstre» n’est pas en reste avec 602 litres sous tablette et 800 en chargeant jusqu’au toit. Banquette arrière rabattue, c'est même 1 847 litres!

Autonomie de niveau 2

Proposé en trois versions (élégante Titanium, sportive ST Line et haut de gamme Vignale), ce Edge est mû par un tout nouveau 2.0 diesel EcoBlue. D’un couple maximal de 500 Nm, il se montre silencieux et permet une conduite très douce, à défaut de pouvoir être toujours très dynamique. En écrasant la pédale de droite, la boîte auto à 8 rapports tombe parfaitement les rapports.

Elle est dotée d’une fonction intelligente qui, à l’aide du tracé du GPS, permet d’anticiper le profil de la route, et donc la meilleure stratégie de passages de vitesses à adopter. En ST-Line, le Edge est proposé avec des suspensions sport sans pour autant se montrer inconfortable.

Étant donné le poids du «monstre», les performances n'établissent pas de nouveaux records, avec un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes, mais une vitesse de pointe à 216 km/h. Au rang des aides à la conduite, le Ford Edge se dote d’une autonomie de niveau 2. Il dispose d'une série de technologies sophistiquées Ford CoPilot360, et notamment un freinage post-collision.

(Denis Berche/L'essentiel)