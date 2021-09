Un pick-​​up pour sortir des sentiers en famille

Fiabilité et robustesse ont fait sa réputation. Alors l’Isuzu D-Max a capitalisé sur ses valeurs pour soigner ses prestations routières et ses apparences. Le pick-up japonais est donc de retour avec un design encore plus affirmé qu’auparavant. La face avant est caractérisée par une calandre massive et des phares soulignés d’une signature lumineuse à LED qui dessine un regard plus agressif, plus puissant.

Fiche technique



Modèle essayé: Isuzu D-Max Double Cabine, V-Cross AT

Cylindrée: 1 898 cm3

Puissance: 164 ch à 3 600 tr/min.

Couple: 360 Nm de 2 000 à 2 500 tr/min.

Boîte de vitesses: automatique à six rapports

0 à 100 km/h: 12,5 secondes

Vitesse maxi: 180 km/h

Dimensions: 5,265 m de long; 1,870 m de large; 1,790 m de haut

Poids maximum tractable: 3 500 kilos

Charge utile: 1 000 kilos

Poids: 2 050 kg

Émissions de CO2: 241 g/km

Consommation: 9,2 litres aux 100 km

Tarif de base: 38 000 euros

Un style qui est encore plus soigné sur la nouvelle finition haut de gamme V-Cross. Proposée uniquement sur la version double cabine, celle-ci est taillée pour allier travail et usage familial. L'habitabilité est assez généreuse pour quatre occupants, avec notamment pas mal de dégagements aux genoux à l'arrière.

Moteur 1.9 l diesel de 164 ch

La montée en gamme de ce nouveau D-Max V-Cross se traduit aussi par une sellerie en cuir intégrale et par un équipement très complet pour le confort. En plus d’une climatisation bi-zone et de sièges électriques à huit réglages, le tableau de bord intègre non seulement une tablette tactile de 9 pouces pour piloter le système multimédia connecté, mais également un ordinateur de bord de 4,2 pouces qui regroupe les informations de conduite entre les cadrans.

Sous le capot, la fiabilité prime avec le moteur 1.9 l diesel de 164 ch, avec toujours des capacités exceptionnelles autant au niveau du tractage (jusqu’à 3 500 kg) qu'au niveau du franchissement.

ON A AIMÉ + Habiltabilité généreuse + Motorisation fiable + Équipement très complet + La sécurité

ON A MOINS AIMÉ - La gamme de prix - Une belle pas très pratique - Un moteur bruyant

(L'essentiel/Philippe Di Filippo)