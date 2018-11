Ford ressuscite la légendaire Mustang Bullitt

En 1968, «Bullitt», signé Peter Yates, sortait sur grand écran. Son personnage principal, Frank Bullitt (Steve McQueen), est inspecteur de police et passionné de belles mécaniques. Personne n'a oublié la légendaire course poursuite dans les rues de San Francisco entre sa Ford Mustang et une Dodge Charger.

FICHE TECHNIQUE



Modèle: Ford Mustang Bullitt V8 5.0

Cylindrée: 5 038 cm3

Puissance: 460 ch à 7 250 tr/min

Couple: 529 Nm à 4 600 tr/min

Boîte: mécanique six rapports

0 à 100 km/h: 4,6 s

Vitesse maxi: 249 km/h

Dimensions: 4,789 m de long; 1,916 m de large; 1,382 m de haut

Volume de coffre: 408 litres

Poids: 1 818 kg

Émissions de CO2: 277 g/km

Conso.: mixte 12,4 litres aux 100 km

Tarif de base: 50 764,46 euros

Cinquante ans plus tard, Ford revisite la légende avec une version Bullitt de sa Mustang fraîchement restylée. Comment, dès lors, ne pas se prendre pour Steve McQueen en s'installant derrière le volant de ce passionnant bijou...

Tomber sous le charme

Les deux modèles, celui de 1968 et celui de 2018, arborent une teinte verte spécifique «Dark Highland Green», l’édition 2018 se déclinant également en noir. Version coupé Fastback, jantes alliage noires 19 pouces évoquant le dessin des Minilite d'origine, pommeau de levier de vitesses en bakélite blanc cassé, sièges en cuir noir, Ford a poussé les ressemblances au maximum, même si les placages de bois du modèle historique sont remplacés par de l’aluminium.

Au niveau mécanique, Ford a retenu le V8 comme seule motorisation de cette nouvelle et magnifique Bullitt. Soit le même moteur que sur la toute première. Mais la puissance est passée de 325 à 460 ch (dix de plus que la Mustang GT). Avec son couple de 530 Nm sur une très large plage, sa sonorité vraiment envoûtante et changeante suivant les modes (normal, sport, circuit), sa boîte manuelle au verrouillage très ferme, ce moteur impose des sensations redoutables à chacune de ses accélérations.

Pas si simple à conduire, pas si facile de se prendre pour Steve McQueen, mais impossible de ne pas tomber sous le charme de cette merveille!

(L'essentiel/Denis Berche)