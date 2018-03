La BMW M550d Touring a un diesel de 400 chevaux

C'est de loin la plus sportive des BMW Série 5 Touring et la preuve qu'un excellent diesel, même s'il est tant décrié aujourd'hui, se révèle toujours une motorisation de premier choix. La BMW M550d Touring dispose du moteur diesel six cylindres en ligne le plus puissant au monde avec 400 chevaux sous le capot et un couple incroyable de 760 Nm.

Les Plus...

... et les moins



Beaucoup trop d'options

Gare à la consommation!

Performances sportives

Belle sonorité du moteur

Confort vraiment excellent

Pratique pour déménager

Finitions impeccables







Très autonome



Le modèle d'essai de cette BMW M550d Touring bénéficiait des options Driving Assistant Pack Plus et Parking Assistant Pack Plus. Grâce à ses caméras et capteurs, elle pouvait se parquer seule, maintenir la distance et rester dans sa bande de circulation jusqu’à une vitesse de 210 km/h. Surtout, elle savait aussi dépasser seule jusqu’à une vitesse de 180 km/h. Pas encore pilote automatique, cette aide à la conduite nécessite de garder le contrôle du véhicule en permanence.



FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: BMW M550d xDrive Touring

Moteur:6 cylindres en ligne diesel de 2 993 cm3

Puissance: 400 ch à 2 993 tr/min

Couple: 760 Nm à 2 000 tr/min

Boîte: automatique 8 rapports

0 à 100 km/h: 4,6 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 4,962 m de long; 1,868 m de large; 1,488 m de haut

Empattement: 2,98 m

Volume de coffre: mini 570 litres

Poids: 1 955 kg

Émissions de CO2: 176 g/km

Conso.: mixte 5,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 89 517 euros





Il faut 4,6 secondes pour passer de 0 à 100 km. Une performance incroyable pour ce break dès lors capable de dévorer une Ford Mustang GT ou une Porsche Cayman S. La puissance provient de ses quatre turbos et de têtes de cylindres spécialement produites pour le servir, cet excellent moteur ayant déjà été mis à contribution dans les fameuses BMW 750d xDrive et 750Ld xDrive.

Accélérations aussi puissantes que linéaires

Dotée de la transmission intégrale xDrive, associée à une boîte automatique huit rapports, cette M550d Touring régale sur routes et autoroutes. Son moteur possède un son vraiment très plaisant et ses accélérations sont aussi puissantes que linéaires. Côté look, elle reste cependant dans du grand classique, mis à part ses logos Motorsport incrustés à l’arrière et sur les ailes.

Les rares différences se résument à la couleur gris mat sur les lamelles des prises d’air du bouclier avant, les écopes latérales des ailes et les coques de rétroviseurs, mais aussi aux jantes M Performance de 19 pouces et aux étriers de freins peints en bleu. Disponible aussi en berline, cette super break, qui sait rester très discrète, est néanmoins une sacrée bête, sans avoir besoin d'écraser le pied au plancher

(Denis Berche/L'essentiel)