Le diesel provoquerait de sévères infarctus

Une étude récente réalisée en Belgique indique que «la pollution de l’air exerce un impact presque immédiat sur les infarctus du myocarde». Réalisée sous la direction du cardiologue Jean-François Argacha (UZ Brussel), cette étude est présentée, ce jeudi, à Bruxelles au Congrès de la Belgian Society of Cardiology (BSC). Les conclusions ont été publiées dans le journal L'Écho qui dresse cinq constats.

1. La pollution de l'air attaque le cœur plutôt que les poumons.

2. La pollution de l’air exerce un impact presque immédiat sur les infarctus.

3. Le diesel, où l'on retrouve principalement les particules fines et le dioxyde d'azote, est surveillé de près.

4. Les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont plus sévères que les normes européennes.

5. Le nombre d'infarctus augmente par temps froid et sec quand la pollution est importante.

«Plus fort vous respirez, plus vous inhalez des particules».

Pour rappel, au Luxembourg, en 2017, la proportion était de 64,2% de diesels pour 34,7% d’essence et 0,6% d’hybrides ou hybrides plug-in. «On note toutefois une véritable tendance de la clientèle à se tourner vers des motorisations alternatives», nous avait indiqué, début janvier, Philippe Mersch, président de la Fégarlux, estimant que le marché automobile luxembourgeois est «plus réactif». En 2015, 65,6% des véhicules privés immatriculés roulaient en effet au diesel contre 33,5% à l'essence.

Selon cet étude, réalisée sur 11 400 patients présentant le plus sévère infarctus, associant à la fois des cardiologues, des biostatisticiens et des spécialistes de l’environnement, il est important de «réduire la proportion de véhicules diesel et les écarter autant que possible des centres urbains». Il est également déconseillé de faire son jogging en plein centre-ville, car «plus fort vous respirez, plus vous inhalez des particules».

(FL/L'essentiel)