L'Opel Grandland X devient plus écologique

Alors qu'une version de base (un seul moteur électrique, deux roues motrices et 224 ch) arrive au printemps, le Grandland X Hybrid4 est déjà réalité. S'il partage la même plate-forme PSA que ses cousins DS7 Crossback e-Tense et Peugeot 3008 Hybrid4, il fait voir et entendre ses différences, notamment au niveau du prix, puisqu'il est le meilleur marché des trois. Reprenant les traits classiques des Opel modernes, son capot peut ne pas être de la même couleur que le reste de la carrosserie. Une option de personnalisation qui est une affaire de goût.

Fiche technique



Modèle essayé: Opel Grandland X Hybrid4

Motorisation: un 4-cylindres essence turbocompressé à injection directe de 1 598 cm3 et deux moteurs électriques (essieu avant: 81 kW/110 ch et essieu arrière: 83 kW/113 ch)

Puissance: 301 ch

Couple: 520 Nm

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi.: 235 km/h

0 à 100 km/h: 6,1 s

Dimensions: 4,48 m de long,

1,86 m de large, 1,61 m de haut

Empattement: 2,65 m

Poids: 1 885 kg

Volume coffre: mini 390 litres;

maxi 1 528 litres

Émissions CO2: 36 g/km

Conso.: 1,6 l aux 100 km

Tarif de base: 40 904 euros

Dans l'habitacle, c'est le plus pur style Opel avec des plastiques noirs et un design traditionnel… sans compteurs numériques! Développé sur une base technique 100% française, l'Opel Grandland X reste très allemand dans l'âme avec un confort ferme de ses sièges et de l'amortissement. Batterie pleine, il roule le plus souvent grâce à ses deux moteurs électriques. Soit un par essieu: 110 ch à l'avant et 113 ch à l'arrière. Cela se fait en silence et dans un habile mélange vigueur-souplesse. Les 13,2 kWh du pack électrique lithium-ion implantés sous le plancher du coffre, Opel promet 59 km d'autonomie zéro émission. Mais ce n'est pas si simple à atteindre.

4h de recharge sur une simple prise

Quand on sort du mode 100% électrique, le 4-cylindres 1.6 turbo essence de 200 ch combiné aux deux moteurs électriques offrent quelque 300 ch de puissance et 520 Nm de couple. Le Grandland X Hybrid4 sait alors se montrer très convaincant, avec une consommation raisonnable, autour des 6 l/100 km lors de notre périple en Forêt-Noire, entre Bâle et Fribourg, à 1 300 m d'altitude et dans la neige. Hybride rechargeable grâce à sa petite batterie de 7,4 kWh, il se distingue par ses temps de recharge intéressants: quatre heures sur une simple prise contre seulement 1h50 avec une wallbox qui ne devient donc plus indispensable.

Le Grandland X Hybrid4 dispose aussi d'un système de freinage régénératif. Grâce à Free2Move Services, marque de mobilité du Groupe PSA, et l'application «myOpel», un badge de recharge donne accès à plus de 125 000 points de recharge en Europe, un planificateur proposant les meilleurs itinéraires pour s'y rendre. Plus écologique, plus pratique, le Grandland Hybrid4 a de solides atouts dans sa manche.

(De notre envoyé spécial en Forêt-Noire, Denis Berche/L'essentiel)