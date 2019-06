Premier hybride pour un Range Rover

Personne ne peut y échapper, pas même le flamboyant Range Rover, star des SUV. En quatrième génération, le voilà doté d'une version hybride rechargeable P400e. Soit un 4 cylindres essence 2 litres turbo de 300 ch, associé à un moteur électrique de 116 ch pour une puissance cumulée de 404 ch, avec boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale permanente.

Les Plus



Capacités tout-terrain intactes

Consommation réduite très intéressante avec recharges

Raffinement et confort à bord

Performances préservées



et les moins



Poids total très conséquent

Sonorité banale du moteur

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Range Rover P400e Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Moteur: 4 cylindres en ligne essence, turbo, 1 997 cm3 + moteur électrique

Puissance: 404 ch à 5 500 tr/min 300 ch thermique + 116 ch électrique

Couple: 640 Nm à 1 500 tr/min (combiné)

Boîte: auto séquentielle 8 rapports

0 à 100 km/h: 6,8 s

Vitesse maxi: 220 km/h

Dimensions: 5 m de long; 2,073 m de large; 1,869 m de haut

Empattement: 2,922 m

Volume de coffre: mini 479 litres

Poids: 2 509 kg

Émissions de CO2: 64 g/km

Conso.: mixte 2,8 litres aux 100 km

Tarif de base: 121 930 euros

La batterie de 13,1 kWh ne permet certes pas de parcourir le 51 km annoncés en tout électrique (ancien cycle NEDC). Mais il est quand même étonnant de rouler cette bête de 2,5 tonnes sans le moindre bruit, version courte (5 m) ou version rallongée (5,20 m). Avec sa batterie électrique, ce Range Rover plug in hybrid, le plus lourd des Range Rover, a perdu logiquement du coffre et du dynamisme, avec des distances de freinage rallongées. Aux places arrière, les mouvements de caisse se font vraiment ressentir. Et les petites routes ne sont plus vraiment son fort quand bien même il a gardé ses impressionnantes capacités off-road.

Reste un confort absolument royal à bord et un silence de fonctionnement reposant en conduite normale, y compris sur autoroutes. Batterie vide, quand on ne roule qu'avec le moteur thermique, les relances se montrent bien suffisantes. Il est vrai que le moteur électrique a toujours une petite réserve pour aider le moteur thermique même quand la batterie est annoncée vide, en général après une quarantaine de kilomètres toujours bienvenus.

(Denis Berche/L'essentiel)