Le Volvo XC90 se met à l'hybridation

Sur le XC90, le lifting de mi-carrière ne saute pas aux yeux malgré le nouveau dessin de la grille de calandre, l'arrivée d'autres jantes et d'inédites teintes extérieures. À bord, Volvo a utilisé de nouveaux matériaux et selleries (dont une en laine mélangée) ainsi que des sièges redessinés pour être encore plus confortables. Pour être dans l'air du temps, la seconde génération de cet imposant, mais très joli SUV, bénéficie surtout de l'arrivée de motorisations hybrides 48V.

Les Plus...



Sa présentation raffinée

Son mode 100% électrique

Son contenu technologique

Son système hybride efficace



... et les moins



Sa taille volumineuse

Ses aides à la conduite bien souvent trop intrusives FICHE TECHNIQUE



Modèle: Volvo XC90 T8 (2e génération)

Motorisation hybride: 4 cylindres turbo essence de 1 998 cm3 et moteur électrique rechargeable de 65 kW

Puissance: 407 ch

Couple: 640 Nm

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi: 230 km/h

0 à 100 km/h: 5,6 s

Dimensions: 4,95 m de long, 2,01 m de large, 1,78 m de haut

Empattement: 2,98 m

Poids: 2 212 kg

Volume coffre: mini 314 litres; maxi 1 868 litres

Émissions CO2: 49 g/km

Conso.: mixte 2,1 l/100 km

Prix de base: 66 228 euros

Haut de gamme hybride rechargeable, le T8 Twin Engine reçoit lui une nouvelle batterie (sa puissance passant de 10,4 à 11,8 kWh) et un nouveau système de recharge. Technologiquement très réussie, cette motorisation hybride parvient à faire fonctionner à merveille un bloc 4 cylindres 2 litres turbo essence et un moteur électrique rechargeable, l'autonomie en mode «zéro émission» pouvant parfois dépasser les 40 km.

Jusqu'à sept passagers

À l'utilisation, le XC90 propose différents fonctionnements. Le mode hybride est le choix «par défaut». Il assure le passage entre thermique et électrique selon les besoins et les capacités énergétiques disponibles. Le mode «pure» privilégie le 100 % électrique jusqu'à épuisement de la batterie. Le mode «power» sollicite les deux moteurs de concert pour des performances optimales. Les batteries prenant place dans le tunnel central, le XC90 T8 continue fort heureusement à pouvoir accueillir jusqu'à sept passagers, un petit coffre restant même disponible dans cette configuration extrême.

Luxueux et puissant 4x4 haut de gamme, le XC90 T8 est devenu plus écolo, et donc plus responsable, même si la consommation moyenne de 2,1 l/100 km, revendiquée par Volvo, est impossible à atteindre. Mais 6 à 8 litres de sans plomb aux 100 kilomètres, pour un 4x4 de 407 ch (640 Nm de couple) pesant 2,2 tonnes à vide, cela reste une sacrée performance pour un tel «monstre»!

(Denis Berche /L'essentiel)