L'iconique Clio de Renault a été transformée

Renouveler l'icône Renault (15 millions d'exemplaires vendus en près de 30 ans) tout en perpétuant la saga. Malgré un style resté très conservateur, la cinquième génération de Clio change du sol au plafond. Plateforme, technologies embarquées et intérieur ont entièrement été repensés, même si Renault a capitalisé sur le succès de l'actuelle Clio IV (X98), premier modèle dessiné par Laurens van den Acker. La silhouette générale de cette Clio V ne change donc guère avec la même implantation des poignées de portes arrière sous le pavillon, une ceinture de caisse haute et des hanches très larges.

Les Plus...



- Excellent confort à bord

- Habitacle très bien repensé

- Équipements technologiques

- De meilleures suspensions



... et les moins



- Pas de navigation affichable dans l'instrumentation

- Fluidité du multimédia

Elle reçoit néanmoins de nouvelles optiques en forme de C et un capot à double nervure. En compactant le maximum d'éléments avec la même dimension (4,05 m), Renault est parvenu à dégager davantage d'espace aux places arrière et un volume de coffre supérieur. Soit 391 litres en version essence. Notre 1.3 TCe 130 RS Line d'essai, avec un échappement sport et des jantes alliage 17'', arborait un magnifique ton Bleu Iron, une calandre nid d'abeille et un becquet. Sous le capot de cette version RS Line, un 4 cylindres essence, le 1.3 TCe de 130 ch, développé en collaboration avec Daimler. Un moteur souple et discret en conduite urbaine. Hors des villes, ses prestations se révèlent convaincantes.

Mais rien de décoiffant, la boîte à double embrayage EDC digérant mal les trop fortes accélérations. La mise au point du châssis (réglage des suspensions et de l'anti-roulis) est quasi parfaite. Le catalogue des aides à la conduite creuse l'écart avec les autres citadines généralistes. La Clio proposera une conduite autonome niveau 2 dès la fin de l'année qui gère la vitesse jusqu'à 160 km/h, l'arrêt et le redémarrage du véhicule ainsi que le maintien dans la voie. Construite sur la nouvelle plateforme CMF-B de l'alliance Renault-Nissan, cette Clio recevra aussi une motorisation hybride dès 2020.

(De notre envoyé spécial à Evora (Portugal), Denis Berche)