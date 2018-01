Le BMW X3 reste un patron

En deux générations, le X3 s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde. Un succès retentissant!

En attendant le futur X3 hybride (2019) et le X3 zéro émission (2020), BMW lance une troisième génération, entièrement nouvelle, conçue sur la plateforme de la Série 5.

- Son comportement très sain

- Son moteur 30d 265 ch

- Finitions de qualité

- Couple moteur-boîte BVA8



... et les moins



- Le tarif de ses options

- L'absence d'une banquette arrière coulissante

- Ligne qui ne change guère Fiche technique



Modèle essayé: BMW X3 30d xDrive en version M Sport

Moteur: 6 cylindres en ligne Turbo Diesel - 2 993 cm3

Puissance: 265 ch à 4 000 tr/min

Couple: 620 Nm de 2 000 à 2500 tr/min

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 5,8 s

Vitesse maxi: 240 km/h

Dimensions: 4,71m de long; 1,89m de large; 1,68m de haut

Empattement: 2,86m

Volume de coffre: mini 600 litres; maxi 1 600 litres

Poids: 1 810 kg

Émissions de CO2: 153 g/km

Conso: mixte 5,8 litres aux 100 km

Tarif de base: 54 777 euros

Plus long de 5 cm avec ses 4,71 m, le X3 révolutionne à peine sa plastique. Seule sa calandre est plus imposante avec son double haricot plus gros que celui d’un X5 alors que de nouveaux feux rappellent le X1, le plus petit des SUV de la marque bavaroise.

Sous une allure sans grands changements, le BMW X3 est pourtant 100% nouveau, son châssis profitant de la plateforme modulaire CLAR étrennée sur les Série 5 et Série 7. Cela autorise aussi de nouvelles assistances électroniques comme la conduite semi-autonome (en option), mais pas le stationnement automatique par télécommande qui reste réservé à la Série 5.

Tous les nouveaux X3 sont à transmission intégrale xDrive et boîte automatique ZF 8 rapports, leur prix d’accès est au-dessus de 50 000 euros. Le six cylindres diesel 30d de nouvelle génération offre une souplesse hors pair et une poussée franche, d'autant que le mariage avec la boîte auto est juste parfait.

Avec 265 ch et surtout 620 Nm de couple, ce X3 30d aligne des performances de haut niveau (0 à 100 km/h en 5,8 s et 240 km/h en vitesse de pointe) tout en offrant des sensations rares de conduite. Hors route, ce X3 sait profiter de sa garde au sol de 20,4 cm (valeur inchangée) pour passer les ornières sans frotter. Mais méfiance, l'arrière peut parfois toucher trop facilement. En 2004, le BMW X3 était seul sur son créneau. Ce n'est plus le cas tant la concurrence est exacerbée entre SUV premium. Reste que cette troisième génération confirme qu'il a le potentiel pour rester un patron.



(Denis Berche)