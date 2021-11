Fêtez avec des bières luxembourgeoises!

Le choix des boissons lors des repas de fêtes est toujours un casse-tête. Delhaize vous épargne toutes ces décisions difficiles en proposant à la vente les boissons «made in Luxembourg» commercialisées par Munhowen, via la Brasserie nationale.

Les gourmets seront ravis par le panel de bières. Si vous êtes indécis, le choix peut être un peu long à trancher: Delhaize propose l’intégralité des assortiments de la Brasserie nationale dans ses étals.

Voici quelques petites astuces pour vous y retrouver. Pour contenter le plus grand nombre, misez sur la traditionnelle Bofferding. Pur malt, pur houblon, sans additifs et sans conservateurs, elle est synonyme d’authenticité et de convivialité. Vous accueillez des connaisseurs? La bière Battin sera votre alliée. Déclinée en une large gamme de bières aux arômes variés, elle s’accordera à merveille avec les plus raffinés des mets. Si vous cherchez un produit plus décalé, testez la bière bio Funck-Bricher!

Delhaize pense aussi à vos enfants et aux convives qui n’apprécient pas l’alcool, puisqu’elle propose l’eau Lodyss de la Brasserie nationale, d’une pureté exceptionnelle. Recommandée pour la nutrition infantile, elle est puisée dans une source à 317 mètres de profondeur. Cerise sur le gâteau: elle est exempte de toute trace de pollution humaine.

Et si vous avez oublié la bière préférée de votre oncle juste avant le repas de Noël, pas d’inquiétude! La Brasserie nationale a même développé des frigos Bofferding installés au niveau des caisses des magasins Delhaize pour pouvoir attraper au vol sa bière à l’unité.

Il faut dire que la collaboration entre Delhaize et la Brasserie nationale se compte en années. Grâce à sa connaissance du marché luxembourgeois dans le secteur brassicole, la Brasserie nationale s’est fait une place en tant que fournisseur privilégié de Delhaize. Ses représentants sont ainsi présents à chaque ouverture d’une nouvelle enseigne. Ils passent chaque semaine dans les magasins du groupe pour assurer aux clients une présentation claire et impeccable des bières proposées.

Cette importance donnée à des détails se retrouve dans l’engagement écologique de la Brasserie nationale. Le respect de l’environnement est en effet une des préoccupations majeures de l’entreprise luxembourgeoise, qui est fière d’allier modernité et tradition dans sa production. Elle a été pionnière dans l’introduction de méthodes de production écologique, tout en restant fidèle à sa tradition ancestrale. L’équilibre harmonieux de ses breuvages est garanti par sa maturité optimale, obtenue grâce à un brassage lent de six à huit semaines. 100% luxembourgeoises et de qualité, ces boissons embelliront à coup sûr votre table de fêtes!

(L'essentiel)