Ces applis pour faire de grosses économies

Avec plus de 218 milliards de téléchargements en 2020, le marché des applications mobiles est en pleine expansion. C'est ce qu'a révélé App Annie, la référence des performances mobiles, dans son rapport «The State of Mobile 2021», enregistrant 7 % de téléchargements supplémentaires sur un an. Dans de nombreux pays, ces applications font partie de notre quotidien. Inutile de se rendre dans différents supermarchés, d'explorer de nombreux sites marchands ou de feuilleter de nombreuses brochures commerciales pour trouver le produit au meilleur prix.

Des applications telles que Prixing ou Shoptimise permettent de comparer les prix directement sur le smartphone. Il suffit en général de scanner le code-barres d'un produit à l'aide de l'appareil photo du GSM, afin d'obtenir les prix exercés dans un secteur géographique donné. Les informations renseignées dans l'application sont fournies par des logiciels d'analyse de données, mais également par les retours directs des consommateurs.

Des applis pour gagner du temps

En plus d'avoir un accès à un grand nombre de données leur permettant de faire des économies sur leur panier de courses, les utilisateurs des apps participent également à l'enrichissement de la base de données en partageant spontanément les informations recueillies pendant leur shopping. Les promotions sont également un bon moyen de faire des économies à condition de ne pas passer des heures à découper des coupons à la main.

Les applications Igraal Market et Shopmium font gagner du temps en rassemblant tous les coupons de réduction directement sur le téléphone des consommateurs. Certaines applications pensent plus à la planète qu'au portefeuille: Happy Hours Market et Too good to go proposent de faire des économies en luttant contre le gaspillage alimentaire. Bien que ces applications soient majoritairement présentes en France et en Belgique, elles regroupent d'ores et déjà de nombreuses enseignes qui sont présentes au Grand-Duché, ce qui devrait largement faciliter leur implantation prochainement et ravir les consommateurs du pays.

(L'essentiel)