Pensez au Nutri-​​Score A&B dans votre lunchbox!

Rien ne vaut un bon lunch fait maison! «J'ai pas le temps» ce n'est plus une excuse, car nous avons plein de recettes rapides et délicieuses pour vous. Mais surtout des plats équilibrés, car vous pourrez les préparer avec nos promos sur les produits Nutri-Score A&B.

A la recherche d'un lunch sain et facile à emporter?

...au jambon de parme coloré et riche en vitamines conviendra parfaitement.

Cliquez sur les photos pour décourvir les recettes.

...qui vous fera tenir toute l'après-midi? Notre lunchbox au quinoa et pois chiches rotis est la recette qu'il vous faut!

...et salade de carottes à l'orange: le lunch parfait pour la pause de midi.

Parce que consommer local, c'est mieux…

Chez Delhaize, nous entretenons des relations directes avec nos producteurs locaux. Ce qui nous permet de vous offrir une variété de produits supérieurs, où l'authenticité et la fraîcheur priment! En privilégiant les circuits courts, nous réduisons nos transports et donc notre empreinte écologique. Nos produits ont une traçabilité irréprochable et nous diminuons le nombre d'intermédiaires pour plus de qualité! Delhaize, du côté de la vraie vie.

Plus d'infos sur www.delhaize.lu