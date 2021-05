Payez moins pour manger mieux. Devenez SuperPlus.

Chez Delhaize, notre ambition est d’être le supermarché le moins cher pour tous ceux qui veulent manger mieux. Voilà pourquoi notre programme de fidélité Plus devient désormais SuperPlus. Et ça, pour vous, c’est super intéressant parce que vous payez moins pour manger mieux et vous profitez de plein d’avantages.

À l’occasion du lancement de SuperPlus, vous profitez à plein régime de Nutri-Boost: de -5% à -15% sur plus de 5 000 produits Nutri-Score A&B, donc aussi sur la quasi-totalité des fruits et légumes. Oui, vous l’avez compris, sur quasi la moitié de votre caddie! Et cela se voit sur votre ticket de caisse! En plus, vous bénéficiez de réductions exclusives et pouvez échanger vos points contre de supers produits.

Bref, être et rester un Motivé du mieux devient encore plus facile. Opter plus souvent pour une meilleure alimentation n’a jamais été aussi simple!

Des promos encore plus avantageuses! Découvrez Promo-Boost de SuperPlus: des promos exclusives qui s’ajoutent aux réductions que vous verrez dans nos folders. Eh oui, avec Promo-Boost, nous chouchoutons vraiment les clients fidèles, comme vous! Par exemple, une réduction de 20% devient pour vous une réduction de 30%. Et le second produit acheté n’est pas à -50%... mais à -70%. C’est ça, SuperPlus! Il y a toujours un Delhaize près de chez vous. Inscrivez-vous au programme SuperPlus dans votre magasin préféré.