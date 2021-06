Au plus proche des producteurs luxembourgeois

Cultivée avec amour par la famille Wijne, producteurs passionnés et certifiés GLOBAL G.A.P.

100% Made in Luxembourg, ce produit est cultivé et récolté à seulement quelques kilomètres de chez vous. De saison, la pomme de terre est un aliment de base aimé de tous, se conservant assez longtemps à l’abri de la lumière à une température entre 2 et 10°C maximum.

Les recettes sont infinies mais nous avons toujours un petit faible pour les excellentes Gromperekichelcher.

De la production artisanale de la bière Twisted cat à la mise en boîte, au conditionnement et à l'expédition, toutes les étapes sont réalisées au Luxembourg et en collaboration étroite et constante avec les acteurs locaux.

Buvez les fruits! Vous qui aimez le frais. Vous qui souhaitez des produits plus naturels. Vous allez adorer leurs jus de fruits! Naturévous c’est l’entreprise survitaminée made in Luxembourg! Préparés à base de fruits frais pressés à froid et conservés grâce à une méthode douce par haute pression, ces jus n’ont rien à envier à ceux que l’on presse chez soi. Sans aucun pesticide, ils se consomment à la maison, au bureau ou dans votre maison-bureau pour une pause riche en saveurs, à tout moment de la journée. Rendez-vous chez Delhaize pour découvrir toute la gamme.