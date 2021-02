Delhaize étoffe sa gamme de produits portugais

Désireuse de se situer du côté de la vraie vie du client, Delhaize a mené, fin 2020, un sondage auprès de sa clientèle portugaise pour évaluer la qualité de son assortiment de produits lusitaniens. Après ce sondage et l’organisation d’une table de discussion où les clients ont pu émettre leurs avis positifs et négatifs sur la gamme, les résultats sont tombés: les clients ont manifesté leur souhait d’étoffer la gamme, et ce plus particulièrement au rayon frais, poissons et fruits de mer.

Delhaize a pris les avis de sa clientèle à cœur et aujourd'hui, elle propose une étendue de plus de 100 produits de sa gamme de produits portugais dans tous ses magasins au Luxembourg. Les nouveautés sont nombreuses: au rayon Fromagerie et au rayon Charcuterie, une trentaine de nouveaux articles ont été introduits. Il y a également des nouvelles exclusivités Delhaize, comme les surgelés Pescanova - fruits de mer et poissons, une nouvelle gamme de bacalhau de la marque Riberalves et la marque Casa de Mateus qui propose un assortiment de confitures et marmelades de qualité.

À partir de ce 11 février, des brochures explicatives sur les nouveaux produits et exclusivités sont distribuées en magasin aux clients. Au dos de cette brochure se trouve un bulletin de participation à un concours permettant à 29 gagnants de remporter une boîte de produits portugais d’une valeur de 50 euros, dans les magasins participants. Parmi les 29 gagnants de la box, un 2e tirage au sort permettra de faire gagner en plus un bon restaurant d’une valeur de 120 euros, à valoir dans un restaurant portugais au Luxembourg. Le bulletin sera à déposer en magasin, dans une urne prévue à cet effet.

Parce que consommer local c'est mieux… Chez Delhaize, nous entretenons des relations directes avec nos producteurs locaux. Ce qui nous permet de vous offrir une variété de produits supérieurs, où l'authenticité et la fraîcheur priment! En privilégiant les circuits courts, nous réduisons nos transports et donc notre empreinte écologique. Nos produits ont une traçabilité irréprochable et nous diminuons le nombre d'intermédiaires pour plus de qualité!