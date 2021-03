Combiner les yeux fermés et les oreilles ouvertes

Un mariage réussi entre mets et vin procure toujours une expérience très riche. Les arômes d’un vin peuvent compléter, rehausser ou contrebalancer les saveurs de votre plat. C’est pourquoi, à l’occasion du festival des vins chez Delhaize, nos experts foodpairing et vin Frank, Christophe et Anouck, ainsi que ceux présents en magasin, vous proposent quantité d’associations surprenantes. Cette fois, ils vous donneront non seulement des conseils disponibles dans la brochure, mais également via les épisodes de «Les Cuvées à écouter».

Un audioguide très pratique pour vous aider à associer les bons plats avec les bons vins. Il vous suffit de cliquer sur l'image suivante et vous entendrez les conseils de nos experts vins. Vous pourrez ainsi accorder votre vin au plat approprié. Pratique, non? Tchin-tchin!

Les stars du Festival du vin

De nouveaux vins font également leur apparition dans l’assortiment Delhaize. Tout d'abord, Delhaize ajoute deux nouveautés à ses vins bio Best-of-our-Planet, à savoir deux vins d'Afrique du Sud avec cépage: le Chenin Blanc et le Shiraz. Deux nouveautés italiennes font également leur apparition dans l’assortiment, les Nuvola di Avignonesi rosé et vin blanc.

Après une première introduction de vin rouge de la même maison italienne en mars 2020, Delhaize et Avignonesi ont décidé d'élargir leur gamme de vins italiens avec deux nouveaux vins renommés de qualité. Enfin, après le succès des vins belges Cuvée Pinot et Cuvée Cabernet, Delhaize lance la gamme Leo Vinum: un vin blanc, rouge et rosé, pour permettre aux clients de découvrir des vins belges, mis en bouteille dans l’usine d’embouteillage de Delhaize.

Semaines de promotion du Festival du vin

Pendant le Festival du vin, qui se déroule jusqu'au 17 mars, Delhaize propose des promotions 2+1 gratuit et -25% sur plus de 200 vins, mousseux et vins non alcoolisés. De plus, deux fois par semaine, Delhaize affiche des promotions 1+1 à découvrir et à déguster en magasin. Delhaize Le Lion est connu pour ses experts en vins en magasin qui conseillent au mieux les clients. Pendant le Festival du vin, les informations données dans les supermarchés sont regroupées dans une brochure à conserver pour découvrir les meilleures possibilités de food pairing. Ces propositions seront également visibles sur le site de Delhaize.lu.

Recette: Saumon aux asperges en bouillon oriental En accompagnement de ce plat, Delhaize vous conseille... Les Vignerons de la Moselle, BIB AOP, Rivaner AOP ou Pinot Luxembourg Les Vignerons de la Moselle sont les héritiers d’une tradition millénaire! Les vins sont quant à eux le fruit d’un terroir varié et d’un microclimat unique à notre belle région mosellane. Parfaits seuls ou en accompagnement de cette recette, vous allez les adorer! Sur les rives de la Moselle, au cœur des 800 hectares de vignes qui l’entourent, le château de Stadtbredimus, ancienne demeure du célèbre poète luxembourgeois, Edmond de la Fontaine, abrite aujourd’hui le siège social des Domaines Vinsmoselle. Fondés en 1921, les Domaines Vinsmoselle regroupent les anciennes caves de Greiveldange, Grevenmacher, Remerschen, Stadtbredimus, Wellenstein, sans oublier le Centre d’élaboration des Crémants POLL-FABAIRE, à Wormeldange. Les Domaines Vinsmoselle, leaders sur le marché des vins luxembourgeois, profitent de la diversité des sols de la Vallée de la Moselle pour produire des vins riches et variés, aux saveurs uniques.