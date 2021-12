Nouveau! À découvrir…

Après avoir interrogé ses clients et analysé en détail leurs besoins actuels, Delhaize a développé un tout nouveau concept qui s’écarte de l’aménagement classique au profit d’un modèle où la commodité, l’inspiration et l’innovation occupent une place prépondérante. Ce nouveau concept répond aux attentes en constante évolution des clients. En d'autres termes, le client et son expérience d’achat sont plus que jamais au cœur du nouveau supermarché de Capellen.

Suivez-nous!