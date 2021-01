Manger plus équilibré grâce à 5 couleurs

Qu'est-ce que le Nutri-Score?

Le Nutri-Score est un système qui propose une vulgarisation des tableaux nutritionnels, afin de permettre aux gens d'identifier plus facilement les produits à consommer plus ou moins régulièrement. Chaque lettre (allant de A à E) et couleur (du vert au rouge) fournissent des informations nutritionnelles sur le produit. Cette classification se base notamment sur la teneur en fibres, protéines, fruits et légumes des produits d'une part, et les calories, acides gras saturés, sucres et sel d'autre part. Delhaize est constamment à l'écoute de ses clients. Ceux-ci souhaitaient être accompagnés vers une alimentation plus équilibrée, Delhaize a répondu à cette attente.

Cela fait deux ans que le Nutri-Score s'est invité dans les rayons des supermarchés Delhaize. Ce label, dédié à aider les gens à mieux manger, a déjà permis d'observer un changement d'habitude de consommation auprès des clients Delhaize. Au-delà de ces efforts pour donner accès à de plus en plus de produits avec le label aux clients, Delhaize constate déjà un changement de consommation et observe une augmentation de 35% des ventes de produits avec un Nutri-Score A ou B.

Les gens ont la volonté de prendre soin d'eux. Delhaize leur donne les outils pour les y aider et les inspirer au quotidien. Delhaize propose aujourd'hui plus de 5 000 produits Nutri-Score A et B dont plus de 2 600 de marque propre et continue à améliorer ses recettes et ses produits en rééquilibrant les quantités de sel, de sucre et de graisses. Il est ainsi très facile de servir un repas équilibré à table.

Manger plus équilibré devient un jeu d'enfants. Suivez le guide!