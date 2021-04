Quoi de neuf pour Pâques?

Luxlait propose toute une gamme d’œufs durs colorés Gut Springenheide aux designs uniques, réalisés au moyen de couleurs alimentaires brillantes fabriquées dans leur usine pour une brillance et une résistance à la lumière les plus élevées possible.

La grande palette de couleurs utilisée permet de sublimer l’éclat de ces œufs de Pâques. À cela s’ajoutent de superbes reflets nacrés. Un temps de cuisson adéquat et l’application optimale des couleurs sont essentiels à l'excellent goût des œufs durs de Gut Springenheide.

Œufs de Pâques marbrés

Une flambée de couleurs vives, brillantes aux reflets marbrés apportent beaucoup de gaieté en cette saison.

«Les Punkties»

Un jeu de couleurs éclatant, ces œufs de Pâques sont présentés dans un écrin doré au design incomparable, typique à Gut Springenheide!

«Le pittoresque»

Comme peint à la main! Des motifs amusants de lapins présentent une alternative aux teintes habituelles des œufs de Pâques.

C’est le printemps! Buvez les fruits! Vous qui aimez le frais. Vous qui souhaitez des produits plus naturels. Vous allez adorer leurs jus de fruits! Naturévous c’est l’entreprise survitaminée made in Luxembourg! Préparés à base de fruits frais pressés à froid et conservés grâce à une méthode douce par haute pression, ces jus n’ont rien à envier à ceux que l’on presse chez soi. Sans aucun pesticides, ils se consomment à la maison, au bureau ou dans votre maison-bureau pour une pause riche en saveurs à tout moment de la journée. Rendez-vous chez Delhaize pour découvrir toute la gamme.