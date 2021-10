Gault&Millau et Delhaize au service du goût

C’est au sein de la gamme Delhaize «Taste of Inspirations» entre autres, que les experts de Gault&Millau ont sélectionné leurs produits Coup de Cœur. En magasin, vous pourrez donc découvrir champagnes et caviar mais aussi biscuits, charcuteries et autres fromages, qui correspondent parfaitement à leur belle appellation.

Sortez-les du frigo et laissez-les respirer un bon quart d’heure au moins avant leur utilisation, pour en exhausser au mieux le goût et la texture. À découvrir sur notre site web!