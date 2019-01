La paire Nury-​​Vallée rafle la mise avec «Katanga»

Fabien Nury et Sylvain Vallée avaient brillé avec «Il était une fois en France», l’histoire de Joseph Joanovici, juif roumain devenu l’homme le plus riche de France pendant l’occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, criminel pour les uns, héros pour les autres. Avec le troisième et dernier tome de «Katanga», une des séries BD les plus incroyables de ces dernières années, le duo se montre époustouflant.

Abandonnant Paris sous l’occupation, Nury et Vallée ont voulu nous entraîner dans le Congo du début des années 60. Le Katanga, province sécessionniste à l'époque, sert de cadre à leur histoire, mêlant habilement les sujets du racisme et de l’argent. Dans ce monde où la politique et les affaires sont liées, les innocents sont broyés sauf s'ils savent se montrer les plus malins entre mercenaires sans foi ni loi, hommes politiques corrompus jusqu’à l’os et anciens nazis.

Un pactole de diamants

En 1960, après 80 ans sous domination coloniale belge, le Congo devient indépendant. Moins de deux semaines après, la riche province minière du Katanga fait sécession. Un domestique, Charlie, tord alors le cou au destin en mettant la main sur 30 millions de dollars de diamants. Il devient le Noir le plus recherché du Katanga. Aidé d'un mercenaire, il veut récupérer les diamants cachés.

De son côté, Bernard Forthys a organisé l’arrivée des dix millions de dollars pour lui permettre de récupérer un butin qui vaut trois fois plus. Dirigeant l’usine de cuivre de l’UMHK, le ventripotent colon belge rêve de passer les prochaines années aux côtés d’Alicia, une femme magnifique qui l’a envoûté de ses charmes et de ses faveurs sexuelles.

Succession de révélations

Mais pour sauver son frère, la jeune femme est prête à tout, en utilisant le pouvoir de ses deux amants, le naïf Bernard, et Armand Orsini, cynique conseiller spécial du président katangais auquel il n'hésitera pas à livrer Patrice Lumumba ligoté.

Mais lorsque chacun des protagonistes a en vue ce tas de diamants, chacun veut tirer son épingle du jeu. Avec sa succession de révélations et de surprises déstabilisantes, ce tome 3 de «Katanga» s'avère de très haute volée avec un scénariste (Fabien Nury) et un dessinateur (Sylvain Vallée) au top. Une trilogie à lire!

«Katanga T. 3/3». Nury, Vallée. Dargaud.

(L'essentiel/Denis Berche)