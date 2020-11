Une amitié se noue au cœur d'une époque sombre

Arlette, qui sort de prison en plein hiver avec sa courte jupe d’été, ne connaît pas les mœurs du Paris occupé et n’a nulle part où aller. C’est aussi le cas d’Anna, une magicienne pourchassée puis mise à la porte du cabaret qui l’abritait. Une amitié improbable se noue entre les jeunes femmes aux caractères très différents. Elle tentent tout simplement de survivre dans ce milieu hostile.

L’album scénarisé par Jérôme Tonnerre et Patrice Leconte, plus connu pour ses films, présente une histoire sombre, dans une époque qui l'est tout autant. La violence, les entourloupes et les petites combines sont omniprésentes, tandis que les amitiés, surtout passées, sont loin de constituer des valeurs refuges. La recherche du fiancé d’Arlette s’avère d’ailleurs bourrée de rebondissements et de surprises. Le dessin sombre et efficace d’Alexandre Coutelis, seulement égayé par la chevelure rousse d’Arlette, contribue à installer cette atmosphère angoissante.

Les deux femmes, que tout oppose, devront former une alliance de circonstance. «Ce que j’aime par-dessus tout dans ces personnages, c’est que l’on ne sait jamais lequel est la bouée de sauvetage de l’autre», dit Patrice Leconte, dans une présentation de l’éditeur. «Arlette» est le premier tome de la série «Deux passantes dans la nuit», qui s’annonce trépidante.

• «Deux passantes dans la nuit. 1. Arlette». Leconte, Tonnerre et Coutelis. Grand Angle, 16,90 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)