Un récit émouvant et dur autour de sœurs jumelles

Le lecteur doit être prévenu: se plonger dans «La fée assassine» signifie à coup sûr ne pas lâcher l’album avant la fin. L’histoire captive par son originalité et son scénario haletant, le tout étant accompagné à merveille par un graphisme des plus séduisants. Tout semble d’abord féérique puisque tout débute dans l’ambiance de Noël, le 24 décembre 2006, lorsque Fanny prépare le réveillon pour ses invitées: sa sœur jumelle Tania et leur mère.

Le lecteur apprend rapidement que quelque chose de grave se déroule durant la soirée, en attendant de connaître les faits à la fin de l’album. La clé de l’histoire se trouve dans l’enfance tourmentée des jumelles, qui fait l’objet de la plus grande partie du récit. Fanny et Tania ont été élevées entre leur mère qui ne les désirait pas et leur oncle et leur tante très aimants, qui n’ont pas pu avoir d’enfants. Tiraillées entre deux mondes, les filles vivent des moments très durs avec leur mère aigrie.

Graphisme déterminant

«Ayant longtemps travaillé dans le milieu médical, j’ai été inspiré par des choses que j’ai vues, des cicatrices personnelles», dit la scénariste Sylvie Roge. Elle évoque notamment «le désir d’enfant, qui semble évident à beaucoup de monde mais qui n’est pas une évidence pour tous». Pour son premier album, elle a constaté que l’histoire avait «bousculé beaucoup de lecteurs». Rien d’étonnant tant les émotions sont présentes à toutes les pages.

Le graphisme joue un rôle déterminant dans «La fée assassine», autour des deux très belles filles. «Le sujet de la gémellité est toujours très visuel et peu traité en BD», constate Sylvie Roge. «Je me suis plongé dans cet univers féminin, en tentant de croquer ces filles qui se ressemblent mais ont chacune leur personnalité», explique Olivier Grenson, son mari et dessinateur. Autour de tons très sobres, autour du gris et du marron, le rouge revient à toutes les pages, sautant à la figure du lecteur: sur des ballons, un manteau, des bonnets de bain. «Le rouge et sa gamme ont une symbolique forte», dit le dessinateur. «Le rouge est presque un personnage», renchérit Sylvie Roge.

• «La fée assassine». Sylvie Roge et Olivier Grenson. Le Lombard, 22,50 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)