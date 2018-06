Les chefs-​​d'œuvre du «Dieu du manga» réédités

Pour fêter les 90 ans de la naissance d'Osamu Tezuka, les éditions Delcourt/Tonkam lancent une collection prestige dédiée à la réédition des chefs-d'œuvre de celui qu'on appelle tout simplement «le Dieu du manga». Né en 1928 dans la préfecture d'Osaka, Osamu Tezuka a été initié très tôt à l'univers du manga et au cinéma étranger par ses parents. Il a débuté en 1946 dans un journal pour enfants, connaissant l'année suivante son premier grand succès avec «Shin takarajima» («La Nouvelle île au trésor»).

Paru directement en recueil, il s'en serait vendu de 400 000 à 600 000 exemplaires. Tout en achevant ses études de médecine (il n'exercera jamais), Tezuka sort différents ouvrages: «Lost World», «Métropolis», «Next World», «Faust»... Installé à Tokyo à partir de 1952, il signe ensuite ses œuvres les plus célèbres: «Le Roi Léo» (1950-1954) puis «Astro Boy» (1951 à 1968). Lorsqu'il disparaît le 9 février 1989, à 61 ans, Osamu Tekuza laisse derrière lui un héritage vraiment incroyable: plus de 150 000 pages et plus de 700 œuvres.

Héros ambigus

«Son destin ne rentre pas dans les limites de ce qu'on croyait savoir d'une vie humaine», dit Patrick Honnoré, traducteur du japonais vers le français d’œuvres littéraires et de mangas dont un certain nombre d'ouvrages de Tezuka. À son style unique, qui a défini le manga moderne, Tezuka a ajouté une manière de questionner et d'éprouver ses personnages, et par extension l'homme et son rapport à l'histoire. Délaissant robots, animaux et créatures irréelles, il a préféré se consacrer aux héros humains, aux profils plus ambigus.

Pour lancer la collection qui revisite ses œuvres emblématiques, Delcourt/Tonkam a choisi «Ayako», avec un happy end qui est inédit en Europe, et aussi «L'Histoire des 3 Adolf», offert dans son sens de lecture originel. Drame social et aussi tragédie familiale dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, «Ayako» dépeint la déchéance des Tengé, une très puissante famille de propriétaires terriens. Abordant la Shoah et les relations Japon-Allemagne du IIIe Reich, «L'Histoire des 3 Adolf» mêle fiction et témoignage historique sur 1 400 pages. «Ayant vécu la guerre, j'avais envie de laisser un témoignage de celle-ci à ma façon», disait Osamu Tezuka.

«Ayako» et «L'Histoire des 3 Adolf». Osamu Tezuka. Delcourt/Tonkam.

(Denis Berche/ L'essentiel)