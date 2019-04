Après cette BD, vous allez arrêter de fumer!

La cigarette est un tueur implacable. Chaque année, dans le monde, elle est responsable d’environ sept millions de décès. Mais l’industrie du tabac tue aussi la planète. La production annuelle de cigarettes coûte ainsi plus de 22,2 milliards de mètres cubes d’eau et nécessite une surface de culture d’environ 5,3 millions d’hectares (l’équivalent du Togo). Chaque seconde, ce sont environ 136 000 mégots qui sont jetés par terre. Or, il faut en moyenne dix ans pour qu’un mégot se dégrade, et un seul d’entre eux peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau douce.

Des chiffres qui font froid dans le dos. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les fumeurs continuent-ils à s'empoisonner à petit feu et à grand prix sachant que le prix de revient moyen d'un paquet est de 15 cents? Les réponses sont dans «Cigarettes - Le dossier sans filtre», une enquête signée Pierre Boisserie et dessinée par Stéphane Brangier. Un documentaire préfacé par le professeur Martinet, chef du service de pneumologie du CHU de Nancy et président du Comité national contre le tabagisme.

Industrie lucrative et meurtrière

«J'ai dévoré "Golden Holocaust", le livre de l'historien américain Robert N. Proctor. Dans son ouvrage, il a synthétisé une grande partie des études sur le tabac depuis les années 50. J'en ai exploité la substantifique moelle pour en faire une BD sur le tabac. Cela n'avait jamais été fait», explique Pierre Boisserie. Les premiers à avoir réussi à mettre en relation consommation du tabac et apparition des cancers du poumon ont été des scientifiques nazis dans les années 30. «La recherche a hésité à marcher dans leurs pas, puis l'industrie du tabac a réussi à entretenir le doute pendant 40 ans, rejetant la faute sur la pollution des voitures, sur le goudron des routes...».

Jusqu'à ce qu'un scientifique travaillant dans cette industrie, Jeffrey Wigand, au début des années 90, ne jette un gros pavé dans la mare. Dans cet ouvrage étonnant et passionnant de 160 pages, Pierre Boisserie dévoile les dessous de l’industrie du tabac, l’une des plus lucratives mais aussi des plus meurtrières. Naissance, histoire, enjeux, stratégies marketing, répercussions sanitaires et environnementales, rien ne manque. De quoi dégoûter à jamais de tirer sur une cigarette avec ses 2 000 ingrédients nocifs!

• «Cigarettes - Le dossier sans filtre».Boisserie et Brangier. Dargaud.

(Denis Berche/L'essentiel)