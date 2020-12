Ils partent à la recherche d'Hitler et de son cadavre

Le thriller présenté par Jean-Christophe Brisard et Alberto Pagliaro se déroule dans un cadre bien particulier: le chaos de Berlin en 1945, lorsque les Russes, les premiers à entrer dans la ville, recherchent Hitler. Ils doivent vérifier qu’il est bien mort, si oui comment, et mettre la main sur son cadavre. Derrière cette mission commanditée en plus haut lieu se greffent immédiatement des luttes fratricides et sans merci entre les deux grands services secrets soviétiques, le NKVD et le Smersh.

«Tous les personnages sont réels, j’ai effectué deux années de recherches dans les archives soviétiques pour tout analyser et écrire un livre, puis une BD», explique Jean-Christophe Brisard. Il s’agit «d’une histoire méconnue, qui connaît encore quelques zones d’ombre, du fait de la culture du secret, du mensonge et de la manipulation qui caractérise les protagonistes». Tout le monde semble en effet perdu, incapable de savoir où se trouve Hitler ou son cadavre.

Théories complotistes

Le scénariste a voulu «montrer la paranoïa du système soviétique» à travers cette lutte intestine présentant des personnages connus, comme Lavrenti Beria, et d’autres beaucoup moins, comme la lieutenant Elena Kagan. «C’est autour d’elle que j’ai axé le scénario», se souvient Jean-Christophe Brisard, en référence à cette femme d’origine juive, gradée dans l’armée rouge. «Elle apporte un côté romanesque et permet de sortir de ce côté très masculin, très dur».

Les manipulations font écho aux fausses informations complotistes de la société actuelle. «J’en avais assez de lire ces délires sur la mort d’Hitler à 90 ans au Brésil, etc. C’est pourquoi je me suis lancé dans une recherche historique et scientifique, avec même un médecin légiste pour analyser les restes connus de la dépouille d’Hitler». Très documenté et bénéficiant d’un découpage très agréable à lire, «Hitler est mort!» permet de s’instruire tout en se plongeant dans un thriller captivant. Trois tomes sont prévus au total.

• «Hitler est mort!» 1. Vigilant et Impitoyable. Jean-Christophe Brisard et Alberto Pagliaro. Glénat, 14,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)