Le maître du polar en comics, c'est Ed Brubaker

Dans «Fondu au noir», thriller vertigineux signé Ed Brubaker (scénario) et Sean Phillips (dessin), Charlie Parrish est un scénariste de cinéma traumatisé par la guerre et alcoolique. Émergeant difficilement des excès de la veille, il découvre un cadavre gisant sur le sol dans la pièce d’à côté. Il s’agit de Valeria Sommers, starlette la plus en vue du cinéma hollywoodien, pour laquelle il avait un sacré béguin.

Elle a été étranglée. Charlie s’enfuit et apprend peu après que le meurtre a été maquillé en suicide pour étouffer un potentiel scandale. Accompagné de Gil, il veut trouver les auteurs du crime. Mais il va se heurter à une attachée de presse rusée, à un retraité du cinéma sénile et sadique, à un directeur de studio prêt à tout pour boucler ses films avant l’effondrement de l’âge d’or du cinéma…

«Je pense que chaque histoire relate l’évolution psychologique d’un personnage. Si j’ai un talent, c’est celui de pouvoir entrer dans la tête de criminels et d’essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu’ils font», explique ce diable d'Ed Brubaker, l'un des scénaristes les plus en vogue du divertissement américain. «Ce dont j’ai le plus honte concernant mon passé, c’est d’avoir été un adolescent toxicomane et délinquant. J’ai finalement eu beaucoup de chance et je suis devenu un écrivain au lieu d’un condamné. Mais c’est probablement de là que vient ma fascination pour les histoires de crime», dit cet auteur ô combien prolifique.

Il ne travaille qu'avec des artistes qu'il choisit, et presque exclusivement avec Sean Phillips. «Lorsque vous travaillez avec un artiste depuis longtemps, vous savez ce que vous allez obtenir, mais aussi comment le pousser à tenter quelque chose de nouveau». S'il était flic, le comics préféré d'Ed Brubaker serait probablement «Fondu au noir», parce que «c’est une histoire de crime, mais ancrée dans une époque bien précise - les années 40 et 50» et «qu'il est plus facile de reconnaître la corruption policière lorsqu’il s’agit du passé». Avec cet excellent «Fondu au noir», thriller hollywoodien qui entraîne le lecteur dans les dédales d’un scénario diaboliquement ficelé, Ed Brubaker confirme, s'il le fallait, qu'il est bien le roi du polar.

• «Fondu au noir». Ed Brubaker et Sean Phillips. Delcourt (Contrebande).



(Denis Berche/L'essentiel)