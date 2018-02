Théodore Poussin repart (enfin) à l'aventure

Dans la lignée des plus grandes BD d'aventures, voilà bien une saga mythique qui invite à la fois au voyage et surtout au dépaysement. Son héros n'est ni un Corto Maltese ni un Tintin, encore moins un Spirou. Théodore Poussin est un homme banal à la vie extraordinaire. Condamné à travailler dans le bureau d'une compagnie maritime à Dunkerque, il rêve sans vraiment y croire de partir vers Dakar, Buenos Aires ou Shanghai sur ces bateaux qu'il affrète tous les jours aux quatre coins du monde.

«Théodore Poussin T. 13».

Frank Le Gall. Dupuis. Frank Le Gall. Dupuis.

Jusqu'au jour où le destin le propulse loin de sa famille et de sa terre natale dans des contrées inamicales, flanqué de l'étrange M. Novembre. De Singapour à Saïgon, de découvertes en aventures, le voyage initiatique concocté par Frank Le Gall lui fait traverser les mers les plus déchaînées et combattre les ennemis les plus assoiffés de richesse.

Grands succès des années 90, au sein de la collection «Repérages» de Dupuis, les aventures de Théodore Poussin étaient restées sans suite au bout de douze albums. Mais plus de dix ans après «Les Jalousies» (tome 12), voici que Frank Le Gall fait faire à son héros un retour magistral avec «Le dernier voyage de l’Amok» (tome 13). Dépossédé de son ancienne cocoteraie florissante désormais entre les pinces du capitaine Crabb, Théodore Poussin nourrit son infortune dans les bas quartiers de Singapour, en compagnie de M. Novembre.

Le duo semble n’être plus que l’ombre des fiers marins qu’ils ont été. Mais leur volonté reste d’acier et leur intransigeante acuité dans les négociations n’a d’égale que la sage détermination qu’ils ont à acheter un navire, à engager un nouvel équipage et à reprendre la mer pour ce qui sera peut-être leur dernier voyage... Parues par extraits en noir et blanc dans «Les Cahiers Théodore Poussin», ces planches tant attendues entraînent le lecteur dans le sillage du Quangle Wangle, rebaptisé L’Amok, comme pour souligner la folie qui paraît s’être emparée de son capitaine.

Et là-bas, sur les rivages d’un archipel sauvage, se joue peut-être aussi l’ultime bataille du capitaine Poussin! Puisqu'il repart (enfin) à l'aventure, le moment est venu pour le lecteur de réembarquer avec lui. Et pour ceux qui n'ont pas encore embarqué, Dupuis propose dans une réédition d'excellence les treize épisodes de la saga «Théodore Poussin».





(Denis Berche)