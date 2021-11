Les enfants font parler les souvenirs du passé

Alban, Tania et Théo se sont découvert une nouvelle passion. En poursuivant le chien Patrock, les adolescents se sont retrouvés dans une école en ruine et sont tombés sur une vieille lettre d’amour écrite sur une carte postale. Avec le peu d’indice à disposition, ils se sont mis en tête de retrouver l’auteur et le destinataire. Ainsi débute la série «La brigade des souvenirs», qui compte pour l’instant deux tomes.

Menés par l’énergique Tania, le trio explore les archives départementales, s’informe auprès de brocanteurs, fouille dans un registre du personnel et met son nez dans les albums d’une famille, déterrant certains secrets. Les enfants ne comprennent pas toujours que les informations anciennes ne soient pas toujours disponibles sur Internet. Bien aidés par une famille et des proches bienveillants, ils creusent peu à peu une enquête fascinante, qui parvient même à extraire Alban, le frère de Tania, et leur ami Théo de leurs jeux vidéo.

Le deuxième tome part de l’achat d’un appareil photo d’ancienne génération, dont la pellicule restée à l’intérieur montre un mystérieux enfant basané. Grâce aux mêmes méthodes, les adolescents se mettent rapidement sur la piste des «enfants de la Creuse», des Réunionnais déplacés sans l’accord de leur famille dans des régions rurales françaises. Un fait réel datant des années 1960. Très bien scénarisées, les deux albums captiveront à coup sûr les jeunes lecteurs. En plus d’être particulièrement agréable, la lecture se révèle très instructive. À mettre entre les mains des enfants et adolescents !

• «La brigade des souvenirs. Tome 1, La lettre de Toinette. Tome 2, Mon île adorée». Marko, Carbone et Cee Cee Mia. Dupuis, 12,50 euros chacun.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)