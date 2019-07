La Grande Boucle passionne aussi la BD

L'année où la Belgique célèbre les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx dans la Grande Boucle, voici le Tour de France 2019 qui prend son envol depuis la capitale belge. L'occasion de relire de fameuses BD associées au cyclisme.

«1989, Le Grand Tour» Max Cabanes. Dupuis.

Un simple coup de fil installe Max Cabanes à l'arrière d'une limousine du Tour de France. Et c'est grâce à Pierre Christin. C'était en 1989. Et le môme, qui avait suivi jadis les exploits du Tour au transistor et joué avec des cyclistes de plomb sur un jeu de l'oie, de pouvoir vivre la Grande Boucle en personne.

Il en tire un récit d'une soixantaine de pages, racontant les anecdotes qui l'ont marqué, ému, frappé. L'édition 1989 sera incroyable et qualifiée de «Tour le plus fou». Son grand départ fut donné au... Luxembourg.

«Le Tour de France» Didier Ocula, Thomas Liera. Dupuis.

Au fil de sa longue et tumultueuse histoire, la Grande Boucle a été émaillée d'une foule d'histoires, connues pour la plupart, souvent méconnues voire anecdotiques. Ses plus grands héros, connus de tous, sont aujourd'hui adulés, voire vénérés. Mais qui sont ceux dont on ne parle plus jamais?

Anecdotes des petits et grands champions, ce coffret est édité à l'occasion des 100 ans du maillot jaune et en hommage au 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx. Il comprend les tomes 1, 2 et 3 ainsi que des tirés à part en bonus.

«L'Aigle sans orteils» Christian Lax. Dupuis.

Juillet 1907, Amédée est un de ces soldats qui charrient à dos d'homme le matériel nécessaire à la construction de l'observatoire du Pic du Midi. Il rencontre Camille, un de ces messieurs de l'observatoire, passionné par le Tour de France, créé en 1903.

Revenu dans son village, au pied du Pic, Amédée enchaîne les portages pour économiser l'argent nécessaire à l'achat de son premier vélo Alcyon. Il prend tous les risques jusqu'au jour où la montagne est la plus forte. Il en sort vivant mais amputé des orteils. Comment un coureur handicapé, inconnu, isolé, va-t-il se hisser de Tour en Tour aux côtés des plus grands, les Georget, Petit-Breton ou Garrigou, sur des routes encore mal dégrossies, par-delà des cols encore sauvages. Il sera «L'Aigle sans orteils».

