Jack Irons, héros spécialiste en superstructures

Alors qu’il roule sur le pont reliant l’Île-du-Prince-Édouard au continent canadien, un chauffeur de taxi freine en urgence pour éviter le grand plongeon. C'est qu'un morceau de la chaussée vient carrément de s'effondrer. Comme le hasard fait bien les choses, son passager n'est autre qu'un spécialiste des ponts et des superstructures. Un ingénieur aux compétences très rares. Un spécialiste sans égal dans sa profession.

Si le défi semble impossible à relever, c’est lui qu'on appelle. Normal, il s'appelle Irons (acier), Jack de son prénom. Un homme difficile à vivre. Bloqué dans l’île, cet ancien militaire et ex-agent des services secrets décide de mettre à profit son séjour forcé pour enquêter sur les raisons de l'effondrement, aussi spectaculaire qu’inexplicable, du pont. «Irons a été diagnostiqué "dyssocial". Autrement dit, il se moque des conventions et n’éprouve aucune émotion pour ses semblables. Comme il le dit lui-même: "Je ne ressens rien pour les autres. Pas d’empathie, pas de connexion"», dit Tristan Roulot, qui a imaginé cette histoire et ce héros.

Un personnage complexe, qui dissimule quelques faiblesses, dont l’origine serait à chercher du côté d’un épisode dramatique de son enfance… De l'or en barre pour le scénariste, déjà auteur de la série «Hedge Fund» (cinq albums parus) pour Troisième Vague, collection de thrillers contemporains. Lors d'un voyage en avion entre Paris et Montréal, un mystérieux ingénieur en ponts et chaussées lui a raconté de nombreuses anecdotes sur sa vie professionnelle. Il n'en fallait pas plus pour que Tristan Roulot démarre au quart de tour et imagine ce personnage déroutant d'ingénieur-conseil.

«Il y a du Harry Bosch de Michael Connelly en lui, mais aussi du Sherlock Holmes et quelques traces des romans d’Harlan Coben. Sans oublier le docteur House qui n’a rien à lui envier en matière de misanthropie et de cynisme». Jack Irons va notamment se confronter à la séduisante major Ent-wick, cheffe de la police locale, et à la maire de Cap Borden, présidente des pêcheries Seafarm. Sur l’Île-du-Prince-Édouard, à défaut de se faire aimer, il mènera une enquête aussi rigoureuse que passionnante.

