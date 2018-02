Tango et innocence ne font jamais très bon ménage

Entre ces murs ont été écrites les plus belles pages de l’histoire culturelle de Buenos Aires. Présenté comme «le plus célèbre des grands cafés» de la capitale argentine, le café Tortoni figure dans tous les grands guides touristiques. Inauguré en 1858 par un immigrant français, il était fréquenté, de 1926 à 1943, par une communauté d'intellectuels. Dans la Pena del Tortoni, on retrouvait la poétesse Alfonsina Stomi, le chanteur de tango Carlos Gardel, le pianiste Arturo Rubinstein ou encore les écrivains Federico Garcia Lorca et Luigi Pirandello.



«Je connais bien Buenos Aires pour y avoir vécu. J'avais envie de parler du tango, de la poésie et des arts en général», explique Philippe Charlot, scénariste de «Gran Café Tortoni». Rodolfo était danseur de tango et aussi disciple du mythique Maestro jusqu’à sa rencontre avec La Mina. Peu douée pour la danse, elle avait réussi à charmer le séduisant tanguero dont le talent lui a alors permis de briller dans la capitale argentine.

Une histoire envoûtante



Mais Rodolfo a vieilli quand La Mina a gardé le même désir et la même ambition. Un nouveau faire-valoir, bien plus jeune, pourrait lui assurer un regain de notoriété… Elle va jeter son dévolu sur un jeune danseur nouvellement débarqué et réussir à convaincre Rodolfo de l’aider à le préparer à sa rencontre avec le Maestro. «Il m'est arrivé à plusieurs reprises de croiser des chanteuses en fin de carrière qui s'associaient à un jeune homme faisant office de musicien, de chauffeur et de factotum», explique Philippe Charot, guitariste, chanteur, grand voyageur et surtout auteur prolifique de BD.



Infatigable raconteur de belles histoires, on lui doit «Le Train des Orphelins», «Bourbon Street» et «Les Sœurs Fox» alors que viennent de sortir simultanément «Gran Café Tortoni» et «Le Cimetière des Innocents». Si le Café Tortoni est un lieu d’initiation rêvé, cela ne suffit malheureusement pas. Pour briller, un tanguero doit en effet s'être frotté à la poésie et au théâtre, à la passion et au désespoir amoureux, au sublime comme à l'insignifiant. «Le tanguero doit avoir contemplé ses propres démons pour espérer tutoyer un jour les anges de la danse», dit Philippe Charlot, résumant d'une phrase une histoire aussi envoûtante qu'un tango.





