Un vieux cow-​​boy à la recherche de sa fille

En 1886, alors que la conquête de l’Ouest se termine, la vie est difficile pour Ambrosius Morgan. Ce vieux cow-boy un peu ronchon et sans le sou, est contraint d’accepter des missions pénibles, comme de surveiller un ranch très isolé et difficile d’accès en plein hiver. Son destin bascule lorsqu’il reçoit une lettre d’une ancienne compagne lui apprenant qu’une fille était née de leur relation vécue il y a 22 ans. Cette Liza Jane, ainsi que son époux John Davis, vient de disparaître près de la frontière mexicaine.

Malgré son âge et les risques inhérents au voyage, Ambrosius part à la recherche de sa fille. Au cours de ses nombreuses péripéties, il en apprend chaque fois un peu plus sur Liza Jane, qui semble s’éloigner au fur et à mesure des recherches. Toutes les vérités ne sont pas agréables à entendre pour le père.

Comment entreprendre une quête si difficile lorsque l’on devient aveugle, à cause de l’eau croupie? Qui est ce jeune indien muet qui l’accompagne rencontré par hasard et qui l’aide dans ses recherches? Ambrosius n’est plus à une embûche près. L’aventure imaginée par Tiburce Oger reprend les grand classiques du western, mais en ajoutant d’autres éléments plus intimes. C’est dans une ambiance far-west brutale que le cow-boy imagine son nouveau rôle de père de famille. Le cadre du western a été l’occasion pour l’auteur de mettre en avant les grands espaces, avec des dessins qui apportent une respiration dans le récit plein de tensions.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)