«Aristophania», mélange des genres exquis

De leurs souvenirs d'enfance, peuplés de cabanes, de sorcières et de monstres, faits de fantastique et d'émerveillement, Xavier Dorison et Joël Parnotte ont tiré une saga de French Fantasy en quatre tomes. Marseille, 1900. Clément, ouvrier, est apprécié de tous. Homme juste et droit, père de famille, sa vie semble pourtant receler d’étranges secrets. Et sa mort sera aussi brutale que mystérieuse.

Gennevilliers, 1909. Victor, Basile et Calixte, les trois enfants de Clément ont grandi. Livrés à eux-mêmes, privés de leur mère qui croupit en prison, ils vivent de faim et de violence. Jusqu'au jour où une femme âgée les contacte. Elle se dit comtesse et prétend avoir connu leur père. Elle est à la fois étrange et rassurante, excentrique et attachante. Aristophania Bol les arrache à leur vie de misère, loin de la grisaille quotidienne.

«J'ai bossé la nuit pour écrire "Aristophania"»

Direction le Sud, son soleil et ses calanques, ses rivières et ses paysages sauvages. Mais derrière la beauté et la lumière de l'Azur, de sourdes menaces règnent. Elles ont pour noms Barboza, le chasseur de rats, ou Gédéon le Roi banni et sa sinistre cour de laquais. Tous attendent leur heure, tapis dans les recoins des quartiers sombres de Marseille. «J'avais imaginé ce projet il y a longtemps. Je rêvais d'une collaboration où dessinateur et scénariste seraient dans un échange permanent dès les premières idées. Avec Xavier, nous avons travaillé ainsi sur "Le Maître d'armes". Nous devions faire une pause, mais...», raconte Joël Parnotte.

«Mon agenda était complètement plein. En même temps, c'était Joël... Donc j'ai bossé la nuit pour écrire "Aristophania". Les deux premiers tomes sortent en 2019, les deux suivants en 2020 et 2021», explique Xavier Dorison. Dans ce conte pour adultes, «Aristophania», la dernière fée d’Azur, convoque même toutes les ressources de sa magie afin de protéger les enfants et de les révéler à leur destin. Les deux auteurs ne se cantonnent donc pas à une histoire classique. Pas leur genre. C'est un joyeux et savoureux mélange des genres avec scènes fantastiques, effets spéciaux, personnages aux super-pouvoirs. Entre fantastique flamboyant et réalisme social, entre merveilleux et romantisme noir, «Aristophania» nous envoûte.

«Aristophania T. 1/4». Xavier Dorison, Joël Parnotte. Dargaud.

(Denis Berche/L'essentiel)