Rendez-​​vous intérieur pour ce sacré Moucherot

Un personnage conventionnel plongé dans des situations surréalistes. L'humour fantastico-délirant né des aventures de l'assureur Jérôme Moucherot traverse les générations. Après «Les dents du recoin» (1994), «Sus à l'imprévu», «Le péril pied-de-poule» (1998), «J'assure» (1999) et «Le manifeste du mâle dominant» (2012), voilà le personnage charismatique de François Boucq qui part à la recherche de... lui-même, dans un album qui ne porte pas de nom.

Quête intérieure

«Quand j'ai eu besoin de créer un personnage urbain, j'ai trouvé rigolo d'en faire un assureur. Dans un univers très dangereux, il prétend pouvoir tout assurer. Trouver chaque fois une assurance qui convienne à chaque situation le force ainsi à déployer des trésors d'inventivité», explique François Boucq à propos de son Jérôme Moucherot.

Avec son costume léopard, son regard noble et perçant, son stylo planté dans le nez, sa démarche souple et puissante, il séduit et inspire la crainte. Sa mission est de tordre le cou à la peur du lendemain afin de permettre à tout un chacun de prendre en marche le train du progrès en laissant sur le quai les tracas du quotidien. Mais Jérôme Moucherot n'est certainement pas un agent d’assurances comme les autres. Bien au contraire! Cette fois, il part en quête intérieure.

Voyage délirant

«Dans un salon du livre à Montréal, il y avait tous ces ouvrages consacrés à la quête de soi, à la prise de conscience. Une littérature incroyable dans laquelle des gens qui ne sont pas moi aimeraient me dire ce qu'il faudrait que je fasse pour pendre conscience de moi». Il n'en fallait pas plus à François Boucq pour imaginer cette nouvelle histoire de Jérôme Moucherot.

Parti sur un classique 48 pages, il en a fait un roman graphique de 170 pages où il s'est amusé à aller le plus loin possible dans le délire, prenant la philosophie, non pas au sérieux, mais comme un simple amusement de l'esprit. Avec la touche d'absurdité qui l'accompagne depuis les débuts de Jérôme Moucherot, François Boucq nous entraîne pour un voyage délirant, mais logique, dans les thématiques actuelles. Ce Jérôme Moucherot débute devant une glace. Mais pas question de finir entre les mains des gourous de la pensée.

