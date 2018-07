Plus réussi est le méchant, plus réussie sera la BD

Caligula, Dracula, Hitler, Torquemada, Attila, Robespierre, la collection «Les Méchants de l'Histoire» promet des biographies pimentées et vraies de tyrans en tous genres. De ceux qui, à leur manière souvent horrible, répugnante et abjecte, ont vraiment marqué leur époque. En se replongeant dans les détails parfois sordides de la biographie de ces «salauds» de l'histoire, Bernard Swysen veut raconter l'horreur par l'humour. L'auteur belge ouvre le bal avec le duo «Caligula» et «Dracula», dessinés par Fredman et Julien Solé.

«Le rire, l'humour noir me paraissent des armes efficaces pour que le lecteur retienne quelque chose de nos histoires, donc de l'histoire», dit Bernard Swysen. Détestant entendre tant de conneries et voir que l'époque ne cesse de réécrire l'histoire, il propose de s'en tenir aux faits «même si depuis des millénaires, l'histoire est traficotée pour des tas de raisons politiques». Pour être historiquement irréprochable et drôle à la fois, Bernard Swysen s'est adjoint pour chacun de ses personnages le spécialiste scientifique du genre. C'est le cas avec Pierre Renucci pour «Caligula» et Matei Cazacu pour «Dracula», les deux premiers tomes de la série déjà parus alors que les quatre autres tomes s'annoncent en janvier 2019.

En profondeur, sans complaisance, il raconte les raisons (ou le manque de raison) qui les ont poussés à assassiner leurs ennemis, à commettre des génocides, à déplacer des populations, à violer, à torturer, à perpétrer des meurtres de masse contre l'humanité. «Évidemment, les horreurs continuent de nos jours. Il y a encore et toujours des dictateurs sanguinaires. J'ai d'ailleurs peu d'espoir qu'un jour la race disparaisse. Pour les empêcher d'arriver au pouvoir, il faut bien connaître l'histoire. Car comme le disait le philosophe George Santayana, "ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter"», dit Bernard Swysen, trop heureux de faire son travail de mémoire, non sans un humour appréciable. Car en lisant ces biographies, ciselées à grands coups de jeux de mots et de calembours, chacun constatera que l'arrivée de ces monstres au pouvoir aurait aussi pu être évitée.

• «Caligula». BernardSwysen et Fredman. Dupuis • «Dracula». Bernard Swysen et Julien Solé. Dupuis

(Denis Berche/L'essentiel)