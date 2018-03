Plongée dans le Paris surréaliste des années 20

Le mouvement surréaliste embrase Paris dans les années 20. Les noms d’André Breton, Cocteau ou Picasso fascinent les modernes et choquent les conservateurs. Leurs œuvres préoccupent les pouvoirs en place, qui les considèrent comme de dangereux manifestes révolutionnaires. Le dernier objet du scandale est «L’Âge d’or», un film écrit par Dali et Buñuel, tellement sulfureux qu’il circule clandestinement sous un faux titre issu du «Capital», de Marx: «Dans les eaux glacées du calcul égoïste». Gueule cassée de la Première Guerre mondiale, Victor est engagé par l’armée française pour infiltrer ce milieu et arrêter la troupe. Mais en fréquentant ces artistes de l’intérieur, il va apprendre à mieux les connaître. Au risque de se retrouver fasciné par eux...

Dramaturge et romancier, Lancelot Hamelin s'aventure en bande dessinée avec la complicité du dessinateur Luc Erbetta. «J'aime me conforter à d'autres formes d'écriture que le roman ou le théâtre. Le rapport du texte de la bande dessinée au récit et à l'image pose de nouvelles problématiques, mais permet l'expression d'un autre rapport à l'imaginaire», explique Lancelot Hamelin.

Soirées enivrées

Lecteur de BD, «mais par périodes et comme en secret», il déboule dans le neuvième art avec deux albums chez Glénat: «Dans les eaux glacées du calcul égoïste» (avec Luc Erbetta) et «La mort aux yeux de cristal» (avec Étienne Oburie). Pour le premier album de son diptyque avec Luc Erbetta, Lancelot Hamelin plonge le lecteur dans le Paris surréaliste du début du XXe siècle et les soirées enivrées des années folles. «J'étais fasciné par le scandale du film "L'Âge d'or". Ces histoires autour de cette histoire et la question de la création artistique dans un contexte de montée du fascisme, et d'explosion des nouvelles formes d'art».

Passionné par Buñuel, son éditeur a accepté de tenter l'aventure avec lui, le caractère romanesque en même temps que graphique de l'histoire ayant paru évident. «Les rencontres avec Luc Erbetta et Étienne Oburie m'ont beaucoup appris sur la nature, les possibilités et les règles secrètes de la BD». Et Lancelot Hamelin de voir déjà au-delà de ses grands débuts réussis.

(Denis Berche/L'essentiel)