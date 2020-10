Astérix revient avec «Le Menhir d'or», un livre illustré

Astérix et Obélix reviennent en librairie, avec un nouvel album signé… Albert Uderzo et René Goscinny! Sept mois après la mort du dessinateur et 43 ans après celle du scénariste, l’un de leurs anciens récits est enfin mis à l’honneur. «Le Menhir d’or» était à la base un livre audio, accompagné d’un disque, oublié depuis lors.

Les éditions Albert-René l’on ressorti, sous la forme d’un livre illustré. Il n’y a donc ni case, ni planche, ni phylactère (les fameuses bulles), mais de courtes répliques présentées comme une pièce de théâtre, accompagnées de grands dessins. Ces derniers sont bien signés Albert Uderzo. Un travail de restauration a été réalisé, pour l’adapter aux standards d’impression actuels. Le dessinateur lui-même avait supervisé le travail à partir de fin 2019, d’après l’éditeur.

Ambiance gauloise garantie

Dans ce drôle d’album, le barde Assurancetourix est toujours moqué et malmené par ses camarades gaulois. Vexé, il décide de s’inscrire à un concours de chant, une sorte d’ancêtre des actuels télécrochets, dans le but de décrocher le Menhir d’or. Astérix et Obélix ont pour mission de le protéger des autres candidats et du public, qui pourraient vouloir le faire taire, ainsi que des Romains qui préparent un mauvais coup.

Bien que d’une forme inhabituelle, «Le Menhir d’or» reste très plaisant à lire. Surtout, il reproduit fidèlement l’ambiance des aventures d’Astérix, à coup de bagarres (véritable obsession d’Obélix dans ce récit), de jeux de mots et de banquet final. La recette de base est donc respectée à la lettre.

• «Le Menhir d'or». René Goscinny et Albert Uderzo. Éditions Albert-René, 9,99 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)